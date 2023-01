Un incidente stradale sul ponte di via Solarino sta letteralmente mandando in tilt il traffico. La polizia locale invita alla cautela e a scegliere un percorso alternativo. Si stanno presentando lunghe code. Da questa mattina la zona è “presa d’assalto” da centinaia di auto che si sono riversate in occasione dell’apertura del nuovo Carrefour, per approfittare delle offerte proposte. Non sta aiutando la nuova viabilità: gli automobilisti non la conoscono bene e si presentano non pochi disagi. (foto repertorio)

