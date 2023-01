A Ceglie del Campo torna “Viva la befana”. È quanto previsto nell’ambito degli appuntamenti di “Natale al Municipio 4”, il cartellone delle iniziative promosse dal Municipio per queste festività. L’appuntamento è previsto per domani, giovedì 5 gennaio, a partire dalle ore 18, nel castello ed è rivolto sopratuttto ai più piccoli e alle loro famiglie.

“Abbiamo voluto riproporre questo evento, giunto alla seconda edizione – sottolinea la presidente del Municipio Grazia Albergo – per offrire ai piccoli cittadini del territorio un momento di festa e aggregazione durante il quale le bambine e i bambini potranno giocare, incontrare la Befana e ricevere dolci e sorprese dalla simpatica vecchietta” . ha concluso.

Per l’occasione, inoltre, negli spazi del castello di Ceglie, sarà possibile degustare alcuni prodotti tipici del territorio come il pane di Carbonara, l’olio di Loseto e le mandorle di Ceglie del Campo. Ad arricchire la serata, aperta a tutti e a ingresso libero, la performance musicale del gruppo “Passione popolare”.

Foto repertorio Facebook