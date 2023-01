E’ cominciata in via Argiro la maratona musicale di beneficenza, promossa dal viceministro Francesco Paolo Sisto e che andrà avanti fino alle 21. L’iniziativa ‘Un pianoforte per strada’ si sta tenendo come ogni anno in via Argiro, fra via Abate Gimma e via Piccinni ed è organizzata dall’associazione ‘FPS Arte e Cultura’. Al piano Francesco Paolo Sisto e “i suoi amici, artisti e musicisti di buona volontà”. Quest’anno il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Una Stanza per un sorriso’ di Altamura (Bari) che si occupa della ricerca, prevenzione e cura delle malattie oncologiche.

