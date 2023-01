Trasferirsi in una nuova casa è un’esperienza emozionante, unica nel suo genere. Dopo tutte le fatiche e le spese affrontate per regalarci questa opportunità, non vediamo l’ora di godercela in tutto il suo splendore, e di rilassarci fra le quattro mura domestiche.

Di contro, prima di poterlo fare, emerge la necessità di arredarla da zero, per poter vivere in un immobile degno di essere chiamato casa. Ovviamente anche questa fase richiede soldi e impegno, ma ci sono alcuni consigli che possono renderla più semplice.

Quali sono i costi necessari per arredare casa?

Quando si arreda casa, il costo può ovviamente dipendere da una moltitudine di fattori. Fra i più importanti troviamo la qualità dei materiali e dell’arredo, la professionalità del servizio, le dimensioni e il numero di stanze da arredare, e lo stile scelto. In media è possibile arredare la propria casa tenendosi al di sotto dei 10 mila euro, ma è anche possibile superare i 30 mila euro, se si opta per delle soluzioni premium. In realtà si possono spendere molti meno soldi, arrivando quasi ad un budget zero, grazie a tecniche come il riuso creativo e ad altre soluzioni come i mercatini dell’usato.

Chiaro, però, che una spesa resta comunque necessaria se si desidera arredare i propri spazi domestici con cura e senza rinunciare allo stile. Spesso quando si arreda casa la volontà è quella di avere tutto e subito, ma potrebbero esserci appunto dei problemi di liquidità. Per questo, alcuni servizi online offrono dei consigli per scoprire qual è il finanziamento più adatto alle nostre esigenze. A tal proposito, può essere utile l’approfondimento di Younited Credit per capire cos’è il credito revolving, una soluzione che prevede anche l’utilizzo di una carta così da avere disponibilità di denaro sempre a portata di mano.

Gli aspetti più importanti da studiare quando si arreda casa

Quando si arreda una casa nuova, ci sono alcuni aspetti più importanti di altri. Innanzitutto, occorre sempre partire da una buona base: in sintesi, è necessario poter contare su una struttura di qualità, con muri portanti solidi, pavimenti perfetti e servizi funzionanti al 100%. Inoltre, prima di arredare conviene sempre verniciare, se si ha questa esigenza. Occorre poi concentrarsi anche su un altro aspetto determinante, ovvero l’illuminazione, fondamentale per modificare l’atmosfera in casa e per adattarla al risultato che vogliamo raggiungere, magari stando anche al passo con le ultime tecnologie per renderla domotica.

Una volta sistemato questo aspetto, è il momento di passare ai mobili e all’arredamento, provvedendo all’acquisto di complementi come il tavolo da pranzo, il letto e i divani. Anche in questo caso, bisogna assicurarsi che l’ambiente sia confortevole e funzionale. Infine, ecco l’ultimo consiglio: dare un tocco personale all’arredo inserendo alcuni “extra” come i mobili di design, senza per questo rinunciare alla fantasia. Una casa, infatti, dovrebbe innanzitutto rispecchiare i nostri gusti estetici.