Due coniugi sono stati investiti ad Acquaviva delle Fonti. I due stavano attraversando sulle strisce pedonali del parcheggio dell’ospedale Miulli quando un’auto, in particolare una Smart, li ha travolti.

L’autista si è subito fermato per prestare soccorso, chiedendo inoltre l’intervento alla centrale operativa del 118. Sul posto, in particolare, sono giunte due ambulanze: una locale e una da postazione esterna. I due coniugi, entrambi stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Foto Vivilastrada

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.