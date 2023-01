Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo sull’Italia e in Puglia. E per domani in tarda serata sono attesi anche peggioramenti con precipitazioni a Bari e temperature che continueranno ad essere “ghiacciate”.

“Permane un vortice di aria ghiacciata che da diversi giorni è scesa su tutto il Mediterraneo centrale – spiega il colonello Vitantonio Laricchia – L’aria ghiacciata polare ha creato un vortice freddo che rimarrà ancora per diversi giorni sul Mediterraneo centrale, creando deciso maltempo su tutta l’Italia”.

Per quanto riguarda Bari e la Puglia, “la situazione – spiega il colonello – andrà peggiorando perché il vortice di aria fredda tenderà a spostarsi verso i quadranti orientali e quindi verso i Balcani. Un netto peggioramento interesserà anche Bari già da domani sera con precipitazioni in tutta la Puglia e intense nevicate oltre i 500-600 metri e venti che tenderanno ad orientarsi intorno ai quadranti settentrionali. Le temperature – conclude Laricchia – continueranno ad essere abbastanza basse con minime sulla fascia costiera tra i 5 e i 6 gradi. Nelle zone interne oltre ai 300 metri attorno allo zero gradi”.

