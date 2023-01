La città di Bari saluta per sempre Giuseppe, senza fissa dimora conosciuto negli ambienti del volontariato cittadino. Giuseppe, in particolare, è stato ritrovato privo di vita in un appartamento al quartiere della Libertà, le cause del decesso sarebbero naturali. Aveva 62 anni.

In tanti in queste ore lo stanno ricordando. “Oggi, per noi – scrive sui social l’associazione Incontra – per tutto il mondo del volontario cittadino, è una giornata triste che difficilmente dimenticheremo. Trovato in casa, solo, il nostro Giuseppe è venuto a mancare a noi tutti. Una persona, gentile, sorridente, attenta a tutti e che amava tutti i volontari che condividevano con lui i momenti più preziosi delle sue giornate. Una storia dove la solitudine ha segnato questo triste epilogo. Ci piace immaginarti ora sereno e in un mondo migliore. Buon viaggio Giuseppe, riposa in pace” – concludono.

Parole a cui fanno eco quelle dell’assessore al Welfare, Francesca Bottalico, che ha voluto ricordare Giuseppe con un post. “Il mio desiderio è sposarti, lo ripeteva ad ogni incontro e l’ultima volta, al pranzo di natale al Villaggio Del Fanciullo, ha perfino chiesto al vescovo la disponibilità per celebrare il rito. Era Giuseppe, un uomo gentile, mite, spiritoso. Quasi, quotidianamente, ci salutavamo, ci scambiavamo battute su via Sparano dove amava trattenersi. Era straordinario e sempre presente in ogni pranzo e cena sociale, nei presidi di prossimità, nelle feste di solidarietà, nelle giornate buie e sotto la pioggia. In questi anni di assessorato ho incontrato centinaia di persone, ogni giorno, ma il suo sorriso e i suoi abbracci resteranno speciali nella mia memoria e nel mio cuore. oggi in via Sparano, sotto questa pioggia malinconica non ci sei … e già mi manchi” – ha concluso.

Foto Facebook Assessore Francesca Bottalico