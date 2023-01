Franco Cassano, presidente della Corte d’Appello di Bari definisce “preoccupante” la segnalazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sugli omicidi e sugli episodi di violenza fisica compiuti da ragazzini. “Dal 30 giugno al 15 settembre 2022, nell’arco di soli settantasei giorni – scrive Cassano – , sono stati consumati due omicidi volontari e un terzo è rimasto allo stadio del tentativo. Analogo allarme deve suscitare anche il dato relativo alle 190 iscrizioni per il reato di lesioni personali volontarie commesso da minorenni”, chiarisce.

Nel distretto della Corte d’appello di Bari dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 c’è stato, per quanto riguarda i delitti di competenza della Dda, un notevole aumento delle denunce per reati di associazione di stampo mafioso passate da 98 a 235. Lo si evince dalla relazione dell’inaugurazione del distretto della Corte d’appello di Bari di cui fanno parte anche le Procure di Trani e Foggia.

Si registra anche un moderato aumento (+10%) delle denunce dei reati contro la Pubblica amministrazione; un significativo aumento delle denunce dei reati di pedofilia e pedopornografia (da 180 a 235); una crescita esponenziale delle denunce dei reati informatici, in particolare il furto d’identità (da 268 a 996). Sono cresciuti anche i furti (da 28.324 a 33.998), le denunce in materia di stupefacenti (da 3.204 a 3.403) e di terrorismo, passate da 3 a 11.

Sono invece in diminuzione le denunce per concussione, che registrano una diminuzione, i procedimenti per omicidio volontario (da 32 a 30; il decremento interessa anche i reati che vedono vittima una donna, passati da 10 a 5 denunce; sono aumentate in maniera moderata, invece, le denunce per il reato di lesioni colpose da infortunio sul lavoro (da 132 procedimenti a 154); l’aumento riguarda anche i reati per omicidio colposo sul luogo di lavoro (da 19 a 21 denunce).

Il dato numerico delle denunce di stalking ha fatto registrare, nell’ultimo periodo, una leggera diminuzione rispetto a quello precedente (da 1.527 a 1.437). Va infine rilevato il notevole aumento (da 4.190 a 5.542) del numero di denunce di reati addebitabili a cittadini stranieri. Questo incremento ha riguardato particolarmente la Procura di Bari (da 2.014 a 2.712) e quella di Trani (da 580 a 1.133). Per fronteggiare i reati su cui indagano, le Procure del distretto (Bari, Trani e Foggia) hanno eseguito 5.133 intercettazioni con un aumento del 6% per le ambientali e una diminuizione del 5% per le telefoniche. Il costo complessivo delle intercettazioni è stato di euro 7.781.469, di poco superiore al periodo precedente.

(foto repertorio)

