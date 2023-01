L’Italia, ma più in generale tutto il bacino del Mediterraneo, sono nel vortice ciclonico Attila che richiama aria fredda da nord e da est. Almeno per altri sette giorni faremo i conti con nevicate a bassa quota e temperature sotto le medie del periodo, ma qualcosa sta cambiando.

Gli esperti de IlMeteo.it prospettano il ritorno in grande stile dell’aria mite temperata proprio nel cuore della stagione invernale, dopo tanti giorni con temperature negative e fiocchi bianchi anche sulle zone costiere. I modelli matematici di questa mattina indicano, dal 6-7 febbraio in poi, un vastissimo anticiclone di matrice sub-tropicale impossessarsi dell’Italia ma anche di buona parte dell’Europa centro-meridionale. Il risultato sarebbe il solito: temperature sopra le medie di ben 10-12°C “con valori che in collina e montagna potrebbero risultare più simili a maggio che a febbraio”, come scrivono gli esperti.

Questa è naturalmente una tendenza e non una previsione e sarà confermata con gli aggiornamenti dei prossimi giorni. In attesa di temperature più miti, intanto, ci aspetta ancora il freddo. All’orizzonte, però, c’è lo l’anticiclone africano pronto a farci sognare un pò di primavera in anticipo.

(foto freepik)

