Parola d’ordine: ripartire! Il Bari deve subito mettersi alle spalle la sconfitta contro il Perugia e tornare a far punti. Gli uomini di Mignani hanno la possibilità di rifarsi nella gara di sabato contro la Spal di Daniele De Rossi. Spal Bari, gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di serie B si giocherà allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Fischio d’inizio alle ore 14.

L’avversario – La S.P.A.L., acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ferrara. Fondata come circolo religioso-culturale Ars et Labor nel 1907, divenne in breve tempo polisportiva, affiliando la propria sezione calcistica alla FIGC nel 1910 come Ferrara Foot-Ball Club. Il ramo sportivo si separò dal circolo nel 1913 assumendo il nome Società Polisportiva Ars et Labor, con la squadra di calcio che si allineò a tale denominazione nel 1919. È il sodalizio più prestigioso della città di appartenenza: nella sua storia ha preso parte a 24 edizioni del massimo campionato italiano, di cui 19 alla moderna Serie A a girone unico, ottenendo come miglior risultato il 5º posto al termine della stagione 1959-1960.

I precedenti tra Spal e Bari sono 34 e il bilancio è in perfetta parità con 11 vittorie dei galletti, 12 pareggi e 11 successi degli spallini. In terra emiliana si sono disputate 17 gare ed il bilancio è nettamente in favore dei padroni di casa con 10 vittorie, 4 pareggi e solo 3 affermazioni biancorosse. Spal e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘Paolo Mazza’, il 30 settembre 2020. Eravamo in Coppa Italia e la gara terminò a reti inviolate.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Elio Capradossi, Marco D’Alessandro, Filippo Costa, Cristiano Del Grosso, Matteo Paro, Graziano Battistini, Pasquale Schiattarella, Gianfranco Casarsa, Elio Rinero, Cristian Stellini, Alberto Cavasin, Davide Carrus, Giovanni Asnicar, Costante Tivelli, Davide Olivares, Fabio Calcaterra, Luigi Punziano, Tomaso Tatti, Carlo Bresciani, Antonio Soda, Matteo Contini, Elvio Banchero, Manlio Muccini e Giorgio Di Vicino. Citazione a parte merita il tecnico del Bari Michele Mignani, protagonista da calciatore nella cavalcata verso la B della Spal 1991-1992 di Gibì Fabbri.

Ex del match saranno Mirco Antenucci, Sebastiano Esposito e Francesco Vicari nel Bari. Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Gaetano Salvemini, Paolo Tabanelli e Gianni Seghedoni.

A proposito di tecnici, ecco come il mister del Bari, Michele Mignani, ha presentato la gara contro la Spal: “La Spal è una squadra diversa dal Perugia, giocano in maniera differente prediligendo il palleggio per poi innescare gli esterni. De Rossi? E’ una persona che stimo e che ho apprezzato anche da calciatore”.

Inevitabile, per il tecnico biancorosso, soffermarsi sul calciomercato appena concluso: “Non posso che essere soddisfatto del calciomercato del Bari. Sono contentissimo della rosa che ho a disposizione. Tutti i componenti dell’organico possono integrarsi alla perfezione in questa squadra. Benali e Molina hanno fatto calcio vero, dimostrando il loro valore e sono nel pieno della loro carriera. Sono sicuro che si renderanno utili. Esposito è a disposizione, dovrò valutare i ragazzi arrivati nelle ultime ore. Matino non ci sarà perché squalificato”.

PROBABILI FORMAZIONI:

SPAL (3-4-1-2): Alfonso, Peda, Meccariello, Varnier, Dickmann, Prati, Zanellato, Celia, Rauti, Valzania, La Mantia, Moncini. All. De Rossi.

BARI (4-3-2-1): Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Folorunsho, Botta; Cheddira. All. Mignani.

Arbitrerà la gara il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Galletto e Macaddino. Quarto uomo sarà D’Eusanio. Al Var ci sarà Marini mentre Feliciani sarà l’AVAR. In carriera il fischietto siciliano ha diretto i biancorossi sei volte con un bilancio in perfetto equilibrio: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

