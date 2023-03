Lo aveva scritto Booking definendola la città più accogliente del mondo. Ora è la famosa rivista statunitense Forbes a perdersi nella bellezza di Polignano a mare dedicandogli un ampio spazio solo qualche giorno fa. “Quaranta minuti a sud della grande città di Bari si trova la piccola città di Polignano a Mare e a quindici minuti si trova Monopoli, entrambe visitabili in giornata. Da lì altri giorni possono essere felicemente trascorsi visitando Ostuni, Brindisi, Lecce e Gravina”.

Forbes racconta le origini della città di Polignano a Mare: “Ha una storia oscura, con alcuni studiosi che sostengono che i greci la stabilirono come Neapolis, mentre altri dicono che Giulio Cesare la fondò come centro lungo la Via Traiana. La sua situazione sull’Adriatico era un’arma a doppio taglio, da un lato lo rendeva facilmente accessibile per il commercio, dall’altro facile da invadere. Così, i suoi occupanti hanno incluso l’impero bizantino, i normanni, gli angioini e gli aragonesi, che hanno praticamente stabilizzato la regione”.

E poi invita a “visitare il Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali sul Parco di Santo Stefano, un edificio tozzo con un arco romano che ospita una serie di opere dell’artista nativo (insieme a poche altre). Inaugurato nel 2012, rende omaggio a un artista scomparso a Roma a 33 anni, ma che ha raggiunto una fama internazionale all’interno della comunità d’avanguardia”. Per la rivista statunitense passeggiare a Polignano “è un vero piacere”, anche grazie alle sue ridotte dimensioni anche se “si gonfia di turisti in estate”, soprattutto per l’evento “Red Bull Cliff Diving Polignano” che attira 50mila persone.

L’articolo poi continua descrivendo ancora Polignano e le sue stradine: “Se si passeggia sul lungomare, con le sue stradine che si intrecciano dentro e fuori il centro storico, dove la gente vive in appartamenti arroccati e sono spuntate nuove boutique e trattorie, alla fine si arriva alla statua del ragazzo locale Domenico Modugno, che è diventato una star internazionale con la sua canzone ‘Volare’. Le spiagge sottostanti possono essere rocciose o di sabbia bianca, piccole e appartate, la più famosa delle quali è Lido Cala Paura”.

Numerose sono le chiese da visitare, e per Forbes “la più bella” è quella dedicata a Santa Maria Assunta in Piazza Dell’Orologio, “consacrata nel 1295 con un semplice campanile e che ospita l’amata scultura della Natività di Stefano da Putignano (1530). Data la sua storia e i vari occupanti, la diversità architettonica di Polignano può essere vista nei palazzi, nel palazzo terrazzato del Governatore e, sulla vasta Piazza Vittorio Emanuele II, nel Palazzo dell’Orologio, sede del municipio fino al 1837”.

Non può mancare il riferimento della rivista al cibo pugliese: “Ci sono diversi posti per mangiare e bere molto bene – scrive il giornalista. In ogni caso è necessario provare la tazza di caffè speziato di Polignano, fatto con espresso e liquore all’amaretto”. Ma soprattutto, specifica Forbes, nei ristoranti “i crudi di sgombro e crostacei, sono difficili da ignorare”. La rivista statunitense invita, una volta visitata Polignano, anche di “fare un giro” a Monopoli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.