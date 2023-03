L’AAMS, ovvero l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nel mondo dell’intrattenimento online assume una grande importanza e permette, a coloro che prediligono questo tipo di gioco, di svolgere diverse operazioni e prendere parte alle varie mani di gioco in maniera sicura sotto ogni punto di vista. Ecco quali sono i vari ruoli e competenze che spettano a questo particolare ente e come questo opera.

Un ente scelto dal Ministero

Attualmente ADM, ovvero Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ex ente AAMS rappresenta un punto fermo nel mondo dell’intrattenimento online, visto che questa particolare figura svolge una serie di compiti che permettono di regolarizzare, in maniera chiare e senza equivoci, tutti gli aspetti che concernono il mondo del gioco online.

Occorre precisare, infatti, come questo particolare ente riesce a garantire una serie di tutele a tutti coloro che intendono iscriversi presso questi particolari siti web, garantendo quindi un risultato incredibilmente soddisfacente ed evitando che le diverse problematiche, che troppo spesso colpiscono questa tipologia di portali online, si possa improvvisamente palesare, rendendo lo stesso meno sicuro del previsto.

Il ruolo di controllo dell’AAMS

Il primo compito che viene effettuato da parte dell’ente consiste nel valutare se tutte le specifiche tecniche in merito alla sicurezza della piattaforma di gioco online vengano adeguatamente rispettate.

Queste particolari caratteristiche, infatti, fanno in modo che una persona possa iscriversi su un portale conforme alle varie normative in merito alla sicurezza web, evitando dunque che si possano presentare delle potenziali situazioni negative che potrebbero dare vita a controversie e problematiche di varia natura.

I codici di protocollo che prevengono il furto dei dati durante le sessioni di gioco, nonché le varie verifiche svolte sul metodo di conservazione delle informazioni dei giocatori rappresentano due elementi che sono oggetto di un accurato controllo e che garantisce quindi la totale assenza di potenziali problematiche sotto questi punti di vista, offrendo quindi un incremento del fattore sicurezza a coloro che vogliono sfruttare tale portale.

Il controllo sui meccanismi di gioco

Altro ruolo importante assunto dall’ente Agenzia delle dogane e dei monopoli riguarda le caratteristiche tecniche che vanno a contraddistinguere le proposte offerte dall’intrattenimento online.

In questa circostanza occorre precisare come sia fondamentale effettuare delle verifiche periodiche affinché si abbia la sicurezza che quei giochi possano essere utilizzati in modo sicuro sotto ogni punto di vista, evitando quindi che un utente possa riscontrare problematiche di vario tipo.

L’ente, infatti, ogni qualvolta viene introdotto un nuovo titolo all’interno di un portale di gioco d’azzardo, si occupa di verificare che questo rispecchi nel minimo dettaglio tutte le regole che devono contraddistinguere lo stesso, facendo quindi in modo che il risultato finale possa essere sinonimo di massima sicurezza e quindi garantire un incremento del fattore serenità e intrattenimento assai elevato.

Per evitare che si possa andare incontro a truffe e problematiche simili, quindi, il sito web viene sottoposto a delle verifiche opportuno proprio per capire se quel titolo proposto è semplice da usare e se possiede tutte le diverse caratteristiche tecniche che permettono di poterlo sfruttare senza incappare in eventuali situazioni negative.

Pertanto, grazie a questi controlli, si ha la sicurezza che ogni gioco, sia classico che in modalità dal vivo, possa essere utilizzato senza riscontrare dei grossi problemi o blocchi che possono avere delle potenziali ripercussioni negative, caratteristica fondamentale del gioco che non deve essere assolutamente sottovalutata.

Il regolamento dei giochi e l’AAMS

I compiti dell’ente non si limitano però solo sull’aspetto tecnico dei vari giochi ma, al contrario, le verifiche che vengono svolte riguardano anche un altro dettaglio molto importante, ovvero quello relativo alle regole che devono essere necessariamente rispettate affinché si possa essere certi che il gioco possa essere sfruttato in maniera sicura.

Ogni dettaglio tecnico del medesimo, infatti, necessita di essere sottoposto a un controllo adeguato, evitando quindi che si possa usare un titolo che possiede delle caratteristiche che non rispecchiano il regolamento in vigore.

Per esempio se il pagamento deve raggiungere una certa percentuale, gli addetti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli controllano che quel gioco abbia, come percentuale, quella imposta dal regolamento, evitando quindi al giocatore che si verifichino delle potenziali problematiche durante l’utilizzo del suddetto titolo, prevenendo perciò una serie di complicanze di varia natura che possono avere delle pesanti ripercussioni durante l’utilizzo dello stesso titolo.

Stesso discorso per quanto riguarda gli altri parametri, che meritano di essere rispettati e analizzati con grande precisione con il fine di prevenire tanti piccoli problemi che potrebbero rendere il gioco molto meno piacevole del previsto.

Gli altri aspetti valutati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Infine l’ente ha il compito di verificare che i metodi di pagamento utilizzati siano tutti tracciabili e soprattutto che questi non vengano sottoposti a operazioni illegali da parte di fonti esterne, che potrebbero quindi rendere l’utilizzo degli stessi meno sicuri.

Ogni pagamento e riscossione devono quindi essere facili da tracciare e garantire il massimo livello di sicurezza possibile, prevenendo anche in questo caso delle potenziali problematiche e soprattutto un utilizzo esterno e improprio di quel metodo di pagamento prescelto.

Allo stesso tempo anche il sistema di assistenza proposto all’utenza viene sottoposto a una revisione accurata, con l’obiettivo di garantire un incremento del fattore sicurezza, il quale non deve essere mai assente durante lo svolgimento delle varie partite di gioco.

I Casino AAMS nuovi rispettano tutte queste particolari caratteristiche e proprio per tale motivo lo stesso ente tende a promuovere i suddetti, in quanto questi non hanno delle peculiarità che violano i vari parametri relativi alle regole che devono essere rispettate, offrendo invece il massimo grado di sicurezza durante l’utilizzo dei diversi servizi.

Si tratta, perciò, di un insieme di caratteristiche fondamentali che devono essere necessariamente rispettate e che mettono in risalto come tali titoli siano in grado di far fronte alla maggior parte delle esigenze dei giocatori che vogliono sfruttare l’intrattenimento online in maniera sicura sotto ogni punto di vista.

Grazie a tutti questi parametri, quindi, è possibile essere certi che il sito usato possa essere sicuro: per riconoscere tali piattaforme basta solamente verificare se è presente il marchio AAMS, il quale deve essere ben visibile su ogni singola pagine del portale online che si utilizzerà per giocare ai vari giochi del casinò online.

