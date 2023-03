Fervono i preparativi per la prossima apertura della stagione di Torre Quetta, sono già iniziate le operazioni stagionali di ripristino del verde e le manutenzioni come da capitolato il tutto con la finalità di far trovare pronta ed accogliente la struttura a tutti i cittadini. La spiaggia aprirà il 10 aprile in occasione di Pasquetta.

“Come già annunciato – spiegano i gestori – la parola d’ordine per quest’anno sarà l’accessibilità e l’accoglienza senza dimenticare nessuno. La prossima settimana è già programmata la prima disinfestazione preventiva contro le zanzare; si andranno inoltre a bonificare con una azione specifica tutte le zone ad alto rischio per avere un effetto già sulle larve. Quest’anno a Torre Quetta cercheremo di prevenire l’ondata anomala di invasione di zanzare che ha caratterizzato alcuni periodi della scorsa stagione. In pentola bollono progetti per migliorare l’accoglienza dei disabili delle famiglie e di tutte le categorie più fragili. Al vaglio possibilità di abbonamenti mensili al parcheggio per i fruitori diurni a prezzi convenienti”.

Il ventaglio delle proposte di food & beverage che Torre Quetta offrirà quest’estate ai visitatori è in fase di rinnovo. Dal prossimo mese saranno attivi sulla spiaggia molti nuovi operatori e confermato solo qualcuno dello scorso anno che ha condiviso il nuovo progetto di proporre un’offerta di qualità ma più economicamente sostenibile per l’utenza.

Ad oggi tra le new entry si può già anticipare:

1) La “BOMBETTERIA” a mare, braceria di carne con preparati super gustosi del maestro macellaio Pietro Colella, premiato proprio qualche giorno fa come macellaio TOP QUALITY della città di Bari.

2) LA PARRILLA, storico locale di piazza Mercantile che raddoppia con una sede estiva a Torre Quetta; un piccolo angolo sud americano sul nostro litorale, un posto in cui degustare aperitivi, piccole specialità sudamericane accompagnati da cocktail caraibici ed eventi a tema.

In fase di riconferma la premiata Pizzeria ENZO E CIRO e il RIVA BEACH CLUB, l’American bar ormai simbolo della movida barese.

“Per evitare le code in uscita dal parcheggio automatizzato ricordiamo che è necessario pagare il biglietto alla cassa automatica prima di ritirare l’automobile ma per snellire le code in cassa sarà possibile anche ritirare dei ticket d’uscita prepagati direttamente dai chioschi sul mare – proseguono i gestori – E’ inoltre in fase di approntamento anche una APP che consentirà di pagare autonomamente il parcheggio dal proprio smartphone ma i tempi di realizzazione non ci sono stati ancora garantiti, speriamo siano brevissimi. Abbiamo avviato la procedura autorizzativa per installare delle luminarie artistiche lungo la passeggiata sul mare e nelle aree a verde. Quest’anno passeggiare di sera a Torre Quetta sarà uno spettacolo anche per gli occhi”.

La direzione di Torre Quetta ha approntato un progetto, in collaborazione con la “SSD AMAGON” per realizzare nell’area Sportiva campi mobili e prefabbricati di padel, sarebbero gli unici in riva al mare a Bari e provincia. “Siamo ora in attesa dell’Ok da parte dei competenti uffici comunali per procedere operativamente – concludono – Al vaglio della direzione un fitto programma di piccoli trattenimenti che potranno allietare le giornate e le serate a torre Quetta. Sport, attività laboratoriali, artistiche, musica live e dj set animeranno l’estate Barese a Torre Quetta. In previsione, per l’estate, di intesa con gli otto chioschi della ristorazione, anche un premio musicale riservato a band locali”.

A tal proposito Torre Quetta lancia una CALL per selezionare musicisti, artisti di strada, dj, cabarettisti, writer, associazioni culturali che promuovono ogni forma d’arte attraverso l’organizzazione di incontri, laboratori, mostre e workshop per la programmazione serale e diurna. Per candidarsi collegarsi al sito www.torrequetta.info e cliccare nell’apposita sezione.

Tante inoltre sono le associazioni sportive che hanno già deciso di spostare le proprie attività negli spazi di Torre Quetta.

Tra le novità a Torre Quetta sarà presente l’Associazione Sportiva Big Eye, scuola federale di Surfing, che proporrà passeggiate in SUP al tramonto e all’alba, “APERISUP”, Corsi base ed avanzati di stand un Paddle, campi estivi per ragazzi, dai 10 ai 16 anni, SUP YOGA. Inoltre diverse associazioni sportive hanno già confermato lo svolgimento di incontri yoga, fitness, Walking, spada giapponese, corsi di difesa personale per donne, thai ci, crossfit e funzionale, a diposizione anche un allenatore per incontri individuali; sarà dato spazio alla terza età con attività sportive pensate appositamente.

Altro punto importante della programmazione di quest’anno, sono le attività culturali, grazie al coinvolgimento di diversi attori del settore dell’associazionismo, Torre Quetta, nell’estate del 2023, diventare un punto di ritrovo e di sviluppo dell’arte locale. Ci aspettano: estemporanee di pittura, esibizioni di body painting, musica corale, musica e danze folkloristiche pugliesi e dal mondo, con stage di danza popolare, jam session. Anche la letteratura sarà protagonista con una biblioteca mobile al mare che proporrà attività di book crossing, reading, presentazioni di testi e incontri con gli autori. Inoltre per i piccoli, tante attività laboratoriali.

