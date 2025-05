Jovanotti celebrato da 600mila fan nei Palazzetti italiani

Cinquantaquattro serate, tutte sold out. Quasi 600mila spettatori (591.123 per la precisione) da tutta Italia hanno celebrato il ritorno di Jovanotti sul palco dei palazzetti con PalaJova. Un’avventura cominciata a marzo e che si chiude il 30 e 31 maggio con le ultime due date, in programma all’Unipol Arena di Bologna. Dopo la pausa forzata, causa incidente in bici, è bastato un attimo: come un elastico tirato a lungo, Lorenzo ha liberato tutta la forza rimasta in sospeso e l’ha trasformata in 54 serate di pura energia, corpo, voce e cuore. Il PalaJova è stato il tour più sostenibile mai realizzato nell’ambito delle grandi produzioni live. Grazie a un investimento importante, reso possibile dalla collaborazione con aziende tecnologiche attive nella transizione energetica, ogni tappa ha utilizzato energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili certificate, mentre circa l’80% degli spostamenti – di persone e materiali – è avvenuto con mezzi e soluzioni a basso impatto ambientale.

Lo show è stato alimentato da energia idroelettrica, solare ed eolica fornita da A2A, contribuendo a un modello di spettacolo dal vivo che si avvicina all’abbattimento totale delle emissioni legate alla produzione energetica. Nei prossimi mesi sarà disponibile la registrazione ufficiale dello spettacolo, dal titolo Jova! Live! Love! in uscita per Island Records/Universal Music Italia: un modo per rivivere la magia del tour, per chi c’era e per chi vorrà esserci, anche da casa. E per l’estate 2025, un solo appuntamento live: il bike concert ai Laghi di Fusine, all’interno del No Borders Music Festival. Un concerto speciale, pomeridiano, unico anche nel cartellone del festival, perché riservato esclusivamente a 5.000 ciclisti (tutti gli altri eventi della rassegna prevedono l’accesso in auto).