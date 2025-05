Premiati 34 soci dell’Ac Bari-Bat, un omaggio all’impegno

Si è svolta nel pomeriggio di ieri una cerimonia speciale dedicata ai soci dell’Automobile club Bari Bat che si sono distinti per il loro impegno, per la loro fedeltà e per il contributo offerto alla comunità automobilistica nazionale. L’evento ha rappresentato un momento di festa, riconoscimento e motivazione, sottolineando l’importanza del ruolo dei soci nella crescita e nel successo dell’Ac.

Durante la cerimonia, sono stati consegnati riconoscimenti a coloro che hanno raggiunto traguardi significativi nel servizio e nel sostegno alle attività dell’Automobile club, trentaquattro in tutto. Tra i premiati ci sono i soci con decenni di iscrizione, volontari che si sono impegnati per promuovere la sicurezza stradale, e patrocinatori che hanno contribuito alla realizzazione di iniziative di grande impatto. La premiazione avviene nell’anno del centenario dell’Automobile club che prevede una serie di iniziative volte ad evidenziare il lavoro costante svolto negli anni dall’associazione attraverso la realizzazione di progetti importanti e di grande peso per la comunità.

Il presidente dell’Ac Bari-Bat, Francesco Ranieri nel suo discorso, ha evidenziato l’importanza dei soci come pilastri dell’associazione e ha aggiunto: “Cento anni di storia sono un momento importante da condividere con i nostri soci, soprattutto con coloro che ci hanno dato fiducia da tanto tempo. In una realtà grande come la nostra, incontrarsi, conoscersi, parlarsi ed emozionarsi insieme nel ricordare momenti fondamentali della storia dell’Ac Bari Bat che sono stati momenti fondamentali della nostra società, ci ha resi ancora più consapevoli del nostro ruolo. Dal passato prendiamo spunto e forza per percorrere la strada di un futuro sempre più impegnativo, ma con la presenza dei nostri soci, ne sono certo, riusciremo nei nostri e loro progetti”.