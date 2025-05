A Bari il Girls Bike Bootcamp: cinque incontri per ragazze

Dal 31 Maggio al 22 Giugno 2025, l’associazione Terreno-Cycling Therapy E.T.S., in collaborazione con BYCS, Cities For Better Health, Scuola di Ciclismo Franco Ballerini e Psicologo Mobilità, organizza il Girls Bike Bootcamp, con punto di incontro presso il Parco Rossani di Bari.

Girls Bike Bootcamp è un programma intensivo di cinque incontri indirizzati a ragazze tra i 9 e i 12 anni che vogliono migliorare le proprie abilità nell’utilizzo della bicicletta, che cercano occasioni per andare in bicicletta in sicurezza e hanno voglia di conoscere altre ragazze con lo stesso spirito.

Calendario delle attività:

sabato 31 Maggio ore 10:00-12:00 sabato 7 Giugno ore 10:00-12:00 sabato 14 Giugno ore 10:00-12:00 sabato 21 Giugno ore 10:00-12:00 domenica 22 Giugno ore 17:30-19:00 Iscrizione gratuita

“Quanta ricchezza durante queste settimane trascorse con i bambini, dichiara Antonella Santoro, Presidente dell’associazione Terreno Cycling Therapy Ets e coordinatrice del progetto a Bari. Tra la gioia di un raggiunto nuovo equilibrio su due ruote e lo stupore di osservare una foto di due bimbi dall’altra parte d’Europa trasportati su una cargo bike. Non dimenticherò facilmente l’abbraccio silenzioso ma sorridente di Treasure, una bambina barese di dieci anni di origini africane che non era mai salita su una bicicletta e aveva molta paura. Dopo le prime lezioni, ora inizia ad acquisire consapevolezza e ogni giro in sella trasuda di una nuova scoperta di se stessa.”

Cycle For Better Health è un progetto sviluppato da @bycs_org grazie al contributo non condizionato di Novo Nordisk che promuove il suo impegno sul territorio grazie al programma Cities For Better Health: un progetto globale nato più di 10 anni fa e che vede l’Italia il network internazionale più avanzato nello studio dei determinanti della salute urbana.