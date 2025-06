Bari, “La pace è una politica”: concerto dell’Orchestra sinfonica

Un evento di musica e impegno civile andrà in scena domani, venerdì 6 giugno, alle ore 20, al Teatro Piccinni di Bari, con l’iniziativa “La pace è una politica” che vedrà sul palco l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana con il concerto “C’era una volta, cent’anni fa” diretto dal Maestro José Miguel Rodilla, con la voce solista Mely Zafra. La serata rientra fra le iniziative culturali sul tema della pace e dei diritti umani organizzate dalla Città metropolitana di Bari all’indomani dell’approvazione, da parte del consiglio metropolitano, di un ordine del giorno con cui si esprime una chiara e ferma posizione in merito alla drammatica emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

L’evento, promosso dalla consigliera Francesca Bottalico, delegata alla Promozione socio-culturale e turismo, Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, documentale, librario e Orchestra metropolitana, nasce in collaborazione con una rete di realtà territoriali impegnate per la giustizia e i diritti umani: Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, La Giusta Causa, ANPI – Comitato Provinciale di

Bari, Laboratorio Palestina Cultura e Arti, Donne in Nero, Rete Donne Costituenti, FalastinFest e Approdo Urbano. Durante la serata, il programma dell’Orchestra sarà accompagnato da un reading delle associazioni coinvolte, per dare voce a un messaggio corale di pace e solidarietà. Il concerto propone un suggestivo viaggio musicale nel 1925, attraverso brani che mescolano sonorità colte e popolari. In apertura l’esecuzione di “Music for the Theatre” di Aaron Copland, una suite per orchestra che fonde jazz e musica sinfonica, esempio precoce del linguaggio moderno americano. Segue una sezione dedicata ai grandi successi del 1925: dai classici americani “Tea for Two” e “Sweet Georgia Brown”, agli intramontabili brani della tradizione napoletana come “Piscatore ‘e Pusilleco” e “‘O paese d’ ‘o sole”, tutti proposti in arrangiamenti originali firmati da Vito Andrea Morra per l’ICO Bari. Chiude il programma la suite dal balletto “El Amor Brujo” del compositore spagnolo Manuel de Falla, un’opera intensa e drammatica che alterna momenti di mistero, passione e suggestioni gitane, culminando nella celebre “Danza rituale del fuoco”.