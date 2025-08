Bari, bando per gli alloggi in emergenza abitativa

È stata firmata oggi la determina con la quale la dirigente della ripartizione Patrimonio ed Erp approva l’avviso pubblico definitivo per l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, destinato ai nuclei familiari residenti in condizioni di estremo disagio socio-economico e privi di soluzioni abitative dignitose.

Si tratta di uno strumento fondamentale per offrire una risposta concreta a chi vive in condizioni oggettive di fragilità e vulnerabilità.

Il provvedimento prevede l’inserimento dei richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, in una lista pubblica aggiornata trimestralmente e redatta sulla base di requisiti specifici, con punteggi assegnati in funzione delle condizioni abitative, sanitarie e familiari.

Tra i requisiti essenziali figurano:

residenza nel Comune di Bari;

valore ISEE ordinario non superiore a 3.700 euro;

assenza di proprietà immobiliari o assegnazioni precedenti di alloggi ERP;

condizioni di grave disagio abitativo o sfratto.

L’avviso, che non avrà termini di scadenza, prevede che le soluzioni abitative assegnate in emergenza siano a uso provvisorio, fino a un massimo di 18 mesi.

“L’accesso alla casa è un diritto fondamentale e, insieme, un forte strumento di prevenzione della marginalità – commenta l’assessore al ramo Nicola Grasso -. L’adozione di questa determina non solo conferma l’impegno dell’attuale amministrazione a mettere in campo politiche abitative il più possibile inclusive, ma rappresenta anche un passo avanti significativo in tema di trasparenza, introducendo una procedimentalizzazione e individuando criteri oggettivi che consentano di supportare le persone e i nuclei familiari che versano effettivamente in condizioni di emergenza, determinate ad esempio da sfratti per finita locazione o morosità incolpevole, ordinanze sindacali di rilascio alloggi o dalla presenza di persone con gravi disabilità e conseguente necessità di assistenza.

Contiamo di pubblicare l’avviso nei primissimi giorni della prossima settimana, con l’obiettivo di garantire una sistemazione dignitosa, seppur temporanea, a quanti vivono una situazione di emergenza abitativa e non dispongono di risorse economiche né di garanzie utili per l’accesso alla locazione.

Ringrazio gli uffici comunali per l’impegno, il presidente Fabio Sisto e tutti i consiglieri della V commissione consiliare, che hanno lavorato sul testo dell’avviso fino a condividerne la versione definitiva”.