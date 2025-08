Bari, ok a buoni libro digitali per studenti residenti nel Comune

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, ha approvato la delibera che conferma l’erogazione dei buoni libro in formato digitale per l’anno scolastico 2025/26, a favore degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado residenti nel Comune di Bari.

Il contributo, come già previsto negli anni precedenti, è destinato agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.000 euro, o fino a 15.000 euro in presenza di almeno tre figli. Si tratta di un intervento finalizzato a garantire, in linea con le disposizioni regionali, la fornitura gratuita o parziale dei libri di testo agli studenti delle scuole medie e superiori.

“Abbiamo voluto confermare anche per il prossimo anno scolastico la misura dei buoni libro digitali, poiché rende tutta la procedura dei contributi per l’acquisto dei libri di testo molto meno farraginosa e, quindi, più rapida – commenta l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola –. Così le famiglie potranno inviare una semplice istanza alla piattaforma dedicata per ottenere il contributo, che potranno poi spendere in una delle librerie o cartolibrerie iscritte al sistema. Una procedura che permette ai ragazzi di non dover aspettare la consegna materiale del buono, di ottenere autonomamente il testo e di non rischiare di perdere tempo prezioso per lo studio”.

In continuità con quanto stabilito negli scorsi anni e su indicazione della Regione Puglia, l’amministrazione comunale ha quindi avviato le procedure per l’accreditamento delle librerie e cartolibrerie interessate, che potranno iscriversi alla piattaforma dedicata e gestire digitalmente l’erogazione dei buoni libro.

Il sistema digitale consente numerosi vantaggi: evita l’anticipo di spesa da parte delle famiglie, snellisce l’iter burocratico per il riconoscimento dei contributi e l’acquisto dei testi, identifica negli esercenti gli unici interlocutori del Comune e semplifica la verifica dei dati contabili e delle fatture, rendendo l’intero processo completamente automatizzato.

Foto freepik