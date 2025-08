Randagi, a Bari aumenta il contributo per associazioni: “Garantiamo benessere”

La giunta comunale, su proposta del sindaco Vito Leccese, ha approvato un provvedimento che prevede l’aumento del contributo pro cane/pro die destinato alle associazioni animaliste che si occupano della cura dei cani randagi riconosciuti dal Comune di Bari e ospitati in strutture pubbliche e private.

La decisione arriva al termine di un monitoraggio condotto dalla ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità, con la collaborazione del Comando di Polizia Locale, del Servizio Veterinario ASL Bari e di un veterinario libero professionista. Dalla rilevazione è emerso che, attualmente, i randagi riconosciuti dal Comune sono 146. Di questi, 76 sono ospitati nel rifugio comunale di via S. Milella (già via dei Fiordalisi), gestito dall’associazione Nati per Amarti, altri 56 si trovano nel rifugio comunale di viale Lindemann, in parte riconosciuti all’associazione A.D.A. e in parte all’associazione Dedicata a…, mentre i restanti 14 sono custoditi nel rifugio privato di via Oreste, a cura dell’associazione L.A.D.A.

Fino a oggi, il Comune ha garantito a queste realtà un contributo semestrale di 1,30 euro al giorno per ciascun cane, somma che le associazioni hanno da tempo ritenuto inadeguata per sostenere i costi di gestione e cura quotidiana degli animali. Alla luce dell’aumento generalizzato delle spese registrato negli ultimi anni e del valore sociale dell’attività svolta dalle associazioni, l’amministrazione ha deciso di intervenire su due fronti.

Per il primo semestre del 2025, saranno fornite direttamente, attraverso un operatore economico specializzato, derrate alimentari (secco e umido), collari, antiparassitari e farmaci veterinari – o, in alternativa, voucher – per un valore complessivo massimo di 17.607,04 euro, IVA inclusa. La distribuzione del materiale avverrà in base al numero di cani gestiti da ciascuna associazione.

Nel secondo semestre, invece, il contributo giornaliero verrà aumentato da 1,30 a 2,00 euro per ogni cane, sempre su base semestrale e previa verifica della documentazione presentata dalle associazioni beneficiarie.

“Abbiamo accolto le richieste delle associazioni animaliste – commenta il sindaco Vito Leccese – con l’obiettivo di garantire un maggior benessere ai randagi ospitati nei rifugi presenti sul territorio comunale. L’aumento del contributo previsto rappresenta un segno concreto di attenzione tanto nei confronti delle associazioni, che attraverso l’impegno dei volontari si prendono cura dei cani, quanto della salute stessa degli animali. Parallelamente, insieme alla consigliera delegata Silvia Russo Frattasi, che ringrazio per l’impegno profuso, lavoreremo per sensibilizzare i cittadini all’adozione dei randagi custoditi nelle strutture comunali e per stigmatizzare la pratica odiosa dell’abbandono, che nella stagione estiva registra numeri altissimi, alimentando sensibilmente il fenomeno del randagismo sul nostro territorio”.

Foto repertorio