Truffa del reddito di cittadinanza, 14 arresti a Taranto

Avrebbero incassato illecitamente il Reddito di cittadinanza per un totale di oltre 144mila euro. Sono 14 i soggetti denunciati all’Autorità giudiziaria dalla Guardia di Finanza di Taranto, al termine di una serie di controlli mirati volti a verificare la regolarità nell’accesso alla misura di sostegno.

Le indagini sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dal Gruppo Taranto e dalla Tenenza di Castellaneta, con il supporto del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma e in stretta collaborazione con l’INPS. I controlli hanno riguardato beneficiari individuati sulla base di analisi di rischio, incroci di dati e approfondimenti investigativi.

Secondo quanto emerso, i soggetti coinvolti avrebbero dichiarato falsamente il possesso dei requisiti necessari per ottenere il beneficio. Un comportamento che ha portato all’erogazione indebita di somme pubbliche e alla conseguente richiesta di sequestro per un importo pari alle indennità non spettanti.

Al momento le persone coinvolte risultano indagate e, come previsto dal principio di presunzione di innocenza, la loro responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva.

La Guardia di Finanza sottolinea come l’operazione si inserisca nel più ampio impegno a tutela della legalità e della corretta destinazione delle risorse pubbliche, soprattutto in materia di misure assistenziali. “Accedere indebitamente a questi fondi – ricordano le Fiamme Gialle – significa sottrarre risorse a chi ne ha davvero bisogno, minando l’equità e la coesione sociale”.

Foto repertorio