Troppo poche le 450 domande, l’Amtab riapre i termini del bando per autisti

L’Amtab ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per lavorare come autisti. Una decisione che l’azienda ha preso probabilmente perché ha ritenuto troppo poche le 450 domande arrivate in tre settimane. “L’Amtab – si legge nell’avviso – riapre fino al 10 agosto il termine fissato nel bando di indizione della selezione pubblica. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti prima della scadenza del nuovo termine fissato dal provvedimento di riapertura. Restano valide le domande presentate in precedenza, ma si potrà procedere all’eventuale integrazione della documentazione già presentata. I benefici della riapertura dei termini si estendono a tutti i partecipanti”.

Il bando ha previsto dei requisiti stretti. Innanzitutto quelli generali come la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica alle mansioni, non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che comportino l’interdizione da pubblici uffici, non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non avere avuto precedenti rapporti di lavoro presso Amtab risolti con destituzione e/o licenziamento disciplinare ovvero esonero dal servizio ed ancora non essere stato espulso dalla Forze armate o dai corpi militarmente organizzati.

E poi requisiti “speciali”: dalla patente di guida di categoria D, al possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Ed ancora la buona dimestichezza con gli strumenti informatici, l’affidabilità, la puntualità, la flessibilità, la serietà e riservatezza, buone doti relazionali e l’attitudine al lavoro in team. Un punteggio maggiore è stato previsto per la conoscenza della lingua inglese e per coloro che hanno certificato una precedente esperienza di operatori di esercizio sia in Amtab che in altri settori del trasporto.

Dopo il 10 agosto gli uffici inizieranno ad analizzare domanda per domanda per accertare il rispetto dei requisiti richiesti.