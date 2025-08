Bari, prosegue il tour di Strade vive: “Per il sostegno a commercio locale e associazioni”

Rilanciare l’economia di prossimità. Prosegue il tour di presentazione di “Strade Vive”, la misura ideata dal Comune di Bari per sostenere l’associazionismo commerciale, il rilancio dell’economia di prossimità e la valorizzazione condivisa delle aree commerciali urbane. Dopo gli incontri di luglio con appuntamenti nelle sedi dei 5 Municipi cittadini, domani, martedì 5 agosto, alle ore 11, a Torre a mare, presso il pub On-Off Stutalacapa, in via Garibaldi 7, l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli incontrerà i commercianti della zona; il tour proseguirà poi mercoledì 6 agosto, alle ore 9.30, presso lo Speakeasy in largo Giordano Bruno 32, all’Umbertino, e nel pomeriggio, alle 15.30, presso la tabaccheria Losacco, in viale Europa 73 al San Paolo.

“Strade Vive è nato per incentivare il protagonismo delle attività commerciali e artigianali del nostro territorio – commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli – e la risposta degli operatori commerciali, che sempre più spesso ci invitano nelle proprie attività a illustrare i dettagli della misura, testimonia la loro attenzione verso questa opportunità che l’amministrazione ha scelto di mettere in campo per supportare gruppi di commercianti che intendono costituirsi in associazione per realizzare programmi condivisi di promozione e sviluppo del territorio attraverso attività di animazione e nuovi servizi per la clientela, anche in chiave smart”.

“Siamo impegnati a diffondere la conoscenza di questa misura su tutto il territorio comunale – prosegue Nicola Loprieno, presidente della II commissione consiliare Bilancio e Fiscalità locale, Sviluppo locale e Blue Economy – perché crediamo che rilanciare il protagonismo delle attività commerciali stimolandone la creatività e la capacità di collaborare sia determinante per la riuscita di un programma di sostegno che mira al miglioramento e rivitalizzazione del tessuto urbano in tutti i quartieri”.

Come noto all’avviso, promosso nell’ambito del programma d_Bari e finanziato con 1 milione di euro, possono partecipare esclusivamente associazioni costituende tra micro e piccole imprese con sede operativa nella stessa area urbana. Le associazioni devono rappresentare almeno il 51% degli operatori economici dell’area individuata (una o più vie, piazze, ecc.). L’eventuale finanziamento sarà erogato solo dopo l’avvenuta costituzione formale dell’associazione.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun progetto. I programmi candidati devono includere attività riconducibili ad almeno due dei seguenti ambiti di intervento:

· Marketing e promozione dell’area commerciale

Dalla creazione di un’identità visiva condivisa (loghi, marchi, immagine coordinata) alla promozione tramite campagne pubblicitarie, social media, affissioni o eventi tematici. Sono ammesse anche attività di fidelizzazione dei clienti, come carte sconto, programmi cashback o convenzioni locali.

· Servizi per i clienti e la comunità

Interventi che migliorano l’esperienza d’acquisto e il rapporto tra attività commerciali e cittadini: baby parking o aree gioco sorvegliate, spazi per l’allattamento, servizi di deposito pacchi, parcheggi convenzionati, navette, consegne condivise, o trasporti agevolati.

· Qualità urbana, decoro e accessibilità

Azioni per rendere più accoglienti e vivibili le strade: illuminazione decorativa, installazioni artistiche, murales, arredo urbano, segnaletica commerciale, filodiffusione, manutenzione di aree verdi, cartellonistica inclusiva (mappe tattili, braille, ecc.).

· Digitalizzazione e innovazione tecnologica

Soluzioni digitali a supporto del commercio locale, come la creazione di marketplace o piattaforme di promozione, installazione di wi-fi gratuito, analisi dei flussi pedonali o dei dati di vendita, strumenti per migliorare la competitività dell’offerta.

Ogni programma finanziato avrà una durata di 18 mesi.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 18 del 22 settembre.

Il bando completo, con tutti gli allegati e le modalità di candidatura, è disponibile sul sito del Comune di Bari e su www.dbari.it.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a stradevive@dbari.it o chiamare i numeri 080.5772673 / 2672 / 2656 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30.

Foto repertrorio