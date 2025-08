Emergenza abitativa a Bari, online il bando per l’assegnazione degli alloggi

Emergenza abitativa a Bari. È online sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione Bandi e Concorsi / Altri avvisi, oltre che nell’area tematica “Casa e Patrimonio”, l’avviso per l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, destinato ai nuclei familiari residenti in condizioni di estremo disagio socio-economico e privi di soluzioni abitative dignitose.

Il provvedimento prevede l’inserimento dei richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, in una lista pubblica aggiornata trimestralmente e redatta sulla base di requisiti specifici, con punteggi assegnati in funzione delle condizioni abitative, sanitarie e familiari.

Nello specifico, l’avviso è rivolto a:

· a. cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione Europea oppure di Stato non appartenente all’UE, in regola con le norme sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998), o infine ai rifugiati o titolari di protezione sussidiaria (D.Lgs. 251/2007);

· b. residenti nel Comune di Bari;

· c. chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato in Italia (art. 10, comma 2 L.R. 10/2014);

· d. chi non ha ottenuto assegnazioni di alloggi realizzati con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati statali o pubblici, salvo casi di perdita incolpevole o inutilizzabilità dell’alloggio. Esclusi anche coloro che hanno esercitato l’opzione di acquisto ai sensi dell’art. 23 del D.L. 133/2014;

· e. chi ha un ISEE ordinario non superiore a € 3.700;

· f. chi non ha ceduto precedenti alloggi assegnati in locazione, fuori dai casi previsti dalla legge;

· g. chi non occupa senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 1-bis, della L. 80/2014;

· h. chi non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

I requisiti alle lettere c), d), e) e f) devono essere rispettati anche dagli altri componenti del nucleo familiare.

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate a mano presso l’Agenzia Sociale per la Casa – largo Don Franco Ricci – Bari.

Il modello di domanda, disponibile al link suindicato, dovrà essere compilato e firmato dal richiedente nelle forme previste (firma elettronica semplificata) in tutte le sue parti, indicando correttamente i requisiti e le condizioni oggettive/soggettive per l’attribuzione del punteggio e allegando la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5 dell’avviso.

Gli alloggi saranno assegnati dal Comitato Emergenza abitativa secondo la graduatoria. In ragione delle condizioni di disagio socio-economico e abitativo e di fragilità sociale dei nuclei familiari in emergenza abitativa, gli alloggi per i quali è possibile disporre autorizzazioni all’utilizzo provvisorio sono:

· alloggi facenti parte del territorio comunale della Città di Bari con superficie inferiore ai 45 mq;

· alloggi di proprietà del Comune di Bari non insistenti sul territorio comunale;

· beni confiscati.

La durata massima dell’assegnazione in emergenza è pari a 18 mesi mentre il canone è determinato nella misura di € 25, oltre oneri condominiali.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

· sportello Agenzia per la Casa presso la ripartizione Patrimonio – P.O.E.Q. Edilizia Residenziale Pubblica – largo Don Franco Ricci, SNC, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12;

· sedi dei sindacati dell’inquilinato.

L’avviso, sempre aperto, prevede aggiornamenti trimestrali della graduatoria.

