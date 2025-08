Bari, a San Girolamo una nuova area di sosta: “Rispondiamo a esigenze quartiere”

San Girolamo si prepara ad ospirare una nuova area di sosta. Lo rende noto l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi evidenziando che sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione del parcheggio in strada San Girolamo ad angolo con via Costa, a ridosso del lungomare IX Maggio, che una volta completato metterà a disposizione 200 posti auto per residenti e frequentatori del litorale.

“Si tratta di un intervento necessario per rispondere alle esigenze del quartiere – commenta Domenico Scaramuzzi -, sia con riferimento alla stagione estiva e alla possibilità di parcheggiare l’auto per i bagnanti che trascorrono le proprie giornate sul litorale di San Girolamo o che scelgono di trascorrervi la serata, sia in vista della ripresa delle scuole, considerato che nei pressi dell’area interessata dai lavori sono ubicate tre scuole. I lavori riguarderanno lo sbancamento dell’area, che sarà portata a quota stradale, la demolizione e ricostruzione del muro perimetrale, la posa di tessuto non tessuto e a seguire del brecciato, oltre alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione. Stimiamo di riuscire ad aprire la nuova area di sosta al pubblico entro la fine dell’estate, visto che l’impresa sospenderà i lavori per ferie nelle settimane centrali di agosto”.