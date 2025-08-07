Bari, topi in strada nel municipio II: chiesti interventi

Quattro topi morti in strada. La denuncia è del Gruppo consigliare di FdI del municipio 2. “Per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, è fondamentale implementare un piano di disinfestazione e lavaggio strade, perché continuando con questo degrado si compromette l’igiene pubblica e il benessere della comunità. Ci sono attività commerciali, bambini, non è possibile vedere scene del genere soprattutto in via Buccari, scene davvero schifose”.