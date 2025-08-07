Quattro topi morti in strada. La denuncia è del Gruppo consigliare di FdI del municipio 2. “Per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, è fondamentale implementare un piano di disinfestazione e lavaggio strade, perché continuando con questo degrado si compromette l’igiene pubblica e il benessere della comunità. Ci sono attività commerciali, bambini, non è possibile vedere scene del genere soprattutto in via Buccari, scene davvero schifose”.
Bari, topi in strada nel municipio II: chiesti interventi
La segnalazione
Diritto allo studio, la Regione delibera...
“Nonostante le difficoltà del momento, abbiamo mantenuto una nuova promessa: ridurre...
Bari, topi in strada nel municipio...
Quattro topi morti in strada. La denuncia è del Gruppo consigliare...
Controlli sul litorale barese, stop agli...
Le pattuglie e le unità navali della Stazione Navale della Guardia...
Bari, protestano i commercianti per il...
Sono pronti anche ad azioni legali se il sistema del porta...