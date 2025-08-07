GIOVEDì, 07 AGOSTO 2025
Bari, topi in strada nel municipio II: chiesti interventi

La segnalazione

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Agosto 2025 - 09:58
Quattro topi morti in strada. La denuncia è del Gruppo consigliare di FdI del municipio 2. “Per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, è fondamentale implementare un piano di disinfestazione e lavaggio strade, perché continuando con questo degrado si compromette l’igiene pubblica e il benessere della comunità. Ci sono attività commerciali, bambini, non è possibile vedere scene del genere soprattutto in via Buccari, scene davvero schifose”.

