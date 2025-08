“Strade Vive”: a Bari il tour per rilanciare il commercio di prossimità

Ha fatto tappa anche a Torre a Mare, il tour di presentazione di “Strade Vive”, la misura del Comune di Bari dedicata al rilancio dell’economia di prossimità e al sostegno all’associazionismo commerciale. Dopo gli incontri che si sono svolti a luglio nei cinque Municipi cittadini, l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, ha incontrato , questa mattina, i commercianti di Torre a Mare. Mentre domani, mercoledì 6 agosto, il confronto proseguirà con gli operatori del quartiere Umbertino per poi concludere il giro nel pomeriggio al San Paolo.

“Strade Vive è nato per incentivare il protagonismo delle attività commerciali e artigianali del nostro territorio – ha commentato Petruzzelli – e la risposta degli operatori, che ci invitano sempre più spesso nei loro locali per conoscerne i dettagli, conferma la loro attenzione verso questa opportunità”. Il bando, promosso all’interno del programma ‘d_Bari’ e finanziato con 1 milione di euro, si rivolge a associazioni costituende tra micro e piccole imprese localizzate nella stessa area urbana. Potranno partecipare solo gruppi che rappresentino almeno il 51% degli operatori economici di una specifica zona (vie, piazze, isolati), e l’eventuale finanziamento sarà concesso solo dopo la costituzione formale dell’associazione.

Il contributo pubblico prevede un fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun progetto, che dovrà durare 18 mesi e coprire almeno due dei seguenti ambiti: Marketing e promozione dell’area commerciale; Servizi per la clientela e la comunità; Qualità urbana, decoro e accessibilità; Digitalizzazione e innovazione tecnologica.

«Crediamo che stimolare la creatività e la collaborazione tra commercianti sia determinante per il rilancio del tessuto urbano – ha dichiarato Nicola Loprieno, presidente della II Commissione consiliare Sviluppo locale –. Per questo ci stiamo impegnando a portare questa misura in ogni quartiere della città». Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 18 del 22 settembre 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo: politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it. Il bando completo è disponibile sul sito del Comune di Bari e su www.dbari.it.