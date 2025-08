Bari, riqualificazione delle fontane ornamentali della città: pubblicata la gara

È in pubblicazione la determina con cui la ripartizione IVOP approva l’indizione della gara relativa all’accordo quadro misto triennale (2025-27) per la riqualificazione delle fontane ornamentali della città, per un importo di 3 milioni di euro.

L’accordo quadro è finalizzato alla manutenzione e nuova realizzazione di:

· fontane ornamentali e monumentali;

· fontanine erogatrici di acqua potabile “beverini”;

· fontane di nuova realizzazione eseguite/acquisite nel corso dell’accordo quadro.

e dei relativi componenti.

Obiettivo dell’accordo è non solo quello di assicurare pulizia e decoro delle vasche e dei manufatti ma anche di preservare il funzionamento, l’efficienza e la conservazione delle fontane cittadine e delle relative apparecchiature attraverso verifiche e controlli periodici, lavori di manutenzione ordinaria e interventi tempestivi di manutenzione straordinaria in caso di guasti accidentali o fatti imprevedibili.

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi – intendiamo assicurare la manutenzione di tutte le fontane presenti sul territorio cittadino rispondendo a un’esigenza più volte manifestata da cittadini e commercianti, garantendo al tempo stesso maggiore efficienza agli impianti e maggiore tempestività degli interventi manutentivi”.

L’accordo quadro avrà una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione.