Bari, sostegno scolastico e inclusione: al via progetto nel Municipio 5

Sostegno scolastico e inclusione, è quanto previsto dal progetto “Semi di sapere”. Lo rende noto la presidente del Municipio V Maristella Morisco annunciando che è online sul sito del Municipio la procedura aperta tramite RDO sul Me.Pa rivolta agli operatori economici abilitati, per l’affidamento del progetto sociale “Semi di sapere” per interventi di sostegno scolastico e attività socializzanti per l’infanzia e la preadolescenza sul territorio del Municipio V.

Si tratta di un avviso esplorativo e non vincolante per il Municipio che, a esito dell’indagine di mercato, potrà affidare il servizio in favore del soggetto ritenuto idoneo sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione e parametri individuati nell’avviso.

Il progetto dovrà essere articolato in diverse attività che di seguito si specificano:

• Ludico-ricreativa

Il gioco è uno strumento efficace di inclusione e apprendimento nonché uno strumento privilegiato per esplorare, conoscere il mondo esterno e quello delle relazioni interpersonali attraverso progetti ludici motivanti e inclusivi, che vertano sulla dimensione della spontaneità e del divertimento. A tel fine dovranno realizzarsi laboratori (ludico-ricreativi, di espressione artistica, di educazione ambientale) ed attività di socializzazione.

• Sostegno pedagogico e didattico

L’attività proposta dovrà prevedere un affiancamento pedagogico e didattico rivolto al consolidamento di alcune abilità poco funzionali o deficitarie in accordo con la scuola. L’attività dovrà fornire ai bambini/ragazzi adeguate strategie di apprendimento al fine di giungere allo sviluppo di un metodo personale di assimilazione e a un’autonoma elaborazione dell’informazione.

Destinatari di “Semi di sapere” saranno 20 partecipanti, di ambo i sessi, di età compresa tra i 6 e 14 anni, residenti sul territorio del Municipio V tra cui di minori con Bisogni educativi speciali (BES), con lieve disabilità psico-fisica e con media disabilità. Sarà data priorità ai minori già in carico al servizio sociale del Municipio. Per ciascun partecipante dovrà essere redatto un progetto personalizzato considerando i bisogni espressi, i punti di forza e/o le difficoltà evidenziate.

Le attività previste dovranno svolgersi per cinque giorni alla settimana, per la durata di tre ore giornaliere. Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre assicurare un servizio di trasporto, con la presenza di almeno un operatore sul mezzo, per il prelevamento e accompagnamento dei minori dai punti di raccolta che saranno individuati in collaborazione con il Municipio.

L’importo a base di gara, pari a € 47.755,37, è suddiviso in € 18.411,71 per l’anno 2025 e € 29.343, 66 per il 2026.

“Attraverso questo progetto – commenta la presidente Maristella Morisco -, vorremmo collaborare con le famiglie del territorio offrendo un supporto in particolare ai bambini e ai preadolescenti che presentano difficoltà di relazione o disabilità lievi e medie, per contribuire ad accrescerne la consapevolezza e il grado di autonomia. Il nostro obiettivo è sostenere la crescita psico-emotiva dei nostri minori affinché possano essere semi in grado di germogliare grazie a qualificati supporti ludici e culturali”.

Alla procedura possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 65 d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, allegato I.1, lettera l):

· soggetti senza finalità di lucro operanti nel settore, la cui natura giuridica e il cui scopo sociale dovranno essere compatibili con le attività oggetto della procedura;

· onlus operanti nel settore;

· cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio nazionale, operanti nel settore anche in forma raggruppata o consorziata o eventualmente associati con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o altri soggetti senza scopo di lucro.

Le domande dovranno essere caricate sulla piattaforma telematica Me.Pa. indicando nell’oggetto la dicitura “Progetto sociale Semi di Sapere” entro le ore 12 del prossimo 28 agosto.

