“Hey New York. It’s time to discover Bari”: il messaggio a Times Square

“Hey New York. It’s time to discover Bari”. È questo il messaggio apparso sul Midtown Financial (MiFi) di Manhattan, immediatamente adiacente al Nasdaq MarketSite ed al One Times Square (nel cuore pulsante di New York) durante la proiezione di una nuova iniziativa firmata BariExperience.com, che riporta Bari sul palcoscenico internazionale, nel cuore della Grande Mela.

L’occasione è la recente inaugurazione del volo diretto New York – Bari, attivo fino al 15 ottobre 2025 e che avvicina due mondi distanti ma affini. E proprio lì, sugli schermi monumentali che affacciano su migliaia di persone ogni giorno, è apparso – nel primo pomeriggio di martedì 5 agosto (circa le 19:00 in Italia) – un simbolo tipico della città: il caratteristico lampione del lungomare che ha dominato per alcuni secondi la scena, arrivando a brillare ad un’altezza che spazia dai 20 ai 50 metri dal

suolo.

Le immagini sono apparse su due maxischermi LED ad alta definizione, collocati sull’edificio di 22 piani all’angolo tra la 7th Avenue e la 43rd Street. Una posizione strategica, ben visibile alle migliaia di pedoni e veicoli che ogni giorno attraversano Times Square, la piazza conosciuta anche come il “crocevia del mondo”. A chiudere lo

spot di 15 secondi, il messaggio: “Southern Italy Calls!”, a sottolineare l’attrattiva crescente del Sud Italia e della Puglia.

Così l’iniziativa trasmessa nella zona più iconica di Manhattan, punta a catturare l’attenzione del pubblico newyorkese e non solo, presentando Bari come meta tutta

da scoprire: “Ho scelto un simbolo semplice ma fortemente distintivo, adatto a Times Square, dove la concorrenza visiva è molto alta. Puntare su messaggi brevi ed efficaci è, a mio avviso, il modo migliore per emergere tra i tanti colori di New York.” – spiega il dott. Ivan Giuliani, esperto in Comunicazione e fondatore di BariExperience.com –

“Portare l’immagine del lampione, simbolo del lungomare di Bari, su questi schermi è un’opportunità per raccontare l’identità della nostra città a un pubblico globale, rendendola riconoscibile anche oltre i confini nazionali. In un momento chiave per il turismo barese, questa iniziativa credo rappresenti un motivo in più di orgoglio per la nostra comunità” conclude il membro del Gruppo Giovani di Confcommercio Bari e autore dell’iniziativa.

Dietro l’iniziativa

Non è la prima volta che BariExperience.com porta l’immagine della città sui maxischermi di New York: la prima apparizione risale a luglio 2024, con la proiezione

sul TSX Broadway; a dicembre dello stesso anno, una seconda iniziativa ha portato l’atmosfera natalizia di Bari sul grattacielo del One Times Square, noto per il celebre

countdown di Capodanno.

BariExperience.com è un hub digitale dedicato alla promozione turistica della Terra di Bari. Con circa 745.000 visite da 168 Paesi e oltre 16 milioni di visualizzazioni nei risultati di ricerca Google, il sito si è affermato come punto di riferimento per decine di migliaia di utenti internazionali, contribuendo a creare un legame emotivo con il

territorio ancor prima dell’arrivo dei turisti.