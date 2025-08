Notte della Taranta, sul palco anche l'”Anema e Core” di Serena Brancale

Dopo i tormentoni “Anema e Core” e “Serenata” l’artista barese, Serena Brancale, conquista anche il palco del concertone della Notte della Taranta. Lo ha annunciato lei stessa sui social con un video in cui ha dichiarato “Non vedo l’ora”. Il concerto si terrà a Melpignano, in Salento, il prossimo 23 agosto.

“Ciao ragazzi – ha annunciato l’artista nel video – ci vediamo il 23 agosto alla Notte della Taranta. Non vedo l’ora perché è la mia prima volta per un evento così importante non solo per la Puglia”. La Brancale, oltre a portare sul palco la sua hit sanremese, canterà anche un brano della tradizione salentina, “All’acque all’acque”. Oltre a Serena Brancale, seconda ospite annunciata per il concertone, l’altro artista sarà Ermal Meta.