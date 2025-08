Puglia, 5 milioni di euro per chiudere alcune discariche pubbliche

Una dotazione di 5 milioni di euro, a valere sull’Asse 7 del Programma regionale per la tutela dell’Ambiente, come contributo straordinario per finanziare a fondo perduto i costi dei lavori per la chiusura definitiva di discariche pubbliche.

“Con questo ulteriore importante provvedimento approvato dalla Giunta regionale – fa sapere l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, proponente la delibera approvata ieri 4 agosto dall’esecutivo pugliese – tracciamo un ulteriore un passo verso la chiusura definitiva di alcune discariche pubbliche di rifiuti urbani presenti sul territorio pugliese.

Riteniamo prioritario – ribadisce – intervenire in modo tempestivo su quelle discariche per le quali i gestori non risultano obbligati, del tutto o in parte, a sostenere i costi delle operazioni di chiusura, in quanto le tariffe applicate in passato non includevano le risorse necessarie per coprire questi interventi. È un atto di responsabilità, che va nella direzione della tutela dell’ambiente e della salute delle comunità. Attraverso questo provvedimento, la Regione concede un contributo a fondo perduto, destinato esclusivamente alla copertura dei costi dei lavori di chiusura di queste discariche, mentre restano in capo ai comuni conferitori gli oneri della gestione post-operativa, come previsto dalla normativa vigente. I 5 milioni di euro a valere sull’Asse 7 del nostro Programma regionale per la tutela dell’Ambiente sono risorse mirate ad affrontare situazioni ambientali urgenti e a ripristinare condizioni di sicurezza e legalità in aree ancora segnate da vecchie criticità”.

La dotazione è affidata ad AGER Puglia che avrà il compito di individuare i siti, quantificare i costi necessari e stabilire i criteri per procedere al finanziamento pubblico. Alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche spetterà poi l’attivazione della procedura negoziale con AGER, finalizzata a determinare i contributi da assegnare e a garantire la piena attuazione degli interventi.

“Questo intervento – prosegue l’assessora Triggiani – conferma l’impegno della Regione Puglia per una gestione trasparente, responsabile e definitiva del ciclo dei rifiuti, soprattutto nei confronti di situazioni ereditate dal passato che richiedono oggi risposte chiare e strutturate. La chiusura in sicurezza delle discariche è un’azione fondamentale non solo per la tutela ambientale, ma anche per ricostruire fiducia nei confronti delle istituzioni da parte dei cittadini e delle comunità che da troppo tempo attendono soluzioni concrete”.