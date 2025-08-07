GIOVEDì, 07 AGOSTO 2025
A Bari il pop up itinerante di Dolce e Gabbana: “Una esperienza beauty a cielo aperto”

In largo Giannella

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Agosto 2025 - 15:59
Dolce e Gabbana sceglie Bari per una delle tappe del suo Light Blue Summer tour. Il marchio porta il sole, il mare e i colori di Capri in giro per l’Europa e nel capoluogo pugliese con il Light Blue Summer Tour, un’esperienza beauty a cielo aperto che celebra le famiglia Light Blue: le iconiche Light Blue Eau de Toilette e le novità Light Blue Capri in Love, per lei e per lui.

All’interno del pop-up itinerante, non solo profumi: i visitatori possono regalarsi un servizio di flash make-up personalizzato e concedersi un momento piacevole tra gadget esclusivi, ghiaccioli al limone e sfide a ping pong, tutto rigorosamente personalizzato con l’iconica stampa Blu Mediterraneo.

