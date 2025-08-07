GIOVEDì, 07 AGOSTO 2025
Acqua fresca e sali minerali per il caldo: a Bari si tende una mano agli anziani

In Piazza Garibaldi sono state anche ascoltate le loro storie

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Agosto 2025 - 15:47
  • 2 min
Ascolto, condivisione e impegno per gli anziani questa mattina per la Uil Pensionati Puglia che ha provveduto a distribuire a Bari, in Piazza Garibaldi, nel cuore del quartiere Libertà, acqua fresca, sali minerali, il vademecum contro le truffe e i raggiri agli anziani, e una piccola guida con i consigli per difendersi dal caldo.

L’iniziativa, in partnership con l’ ADA Associazione per i diritti degli anziani e con l’ assessorato al Welfare del Comune di Bari, si inquadra nell’ambito delle attività del Progetto “R-Estate in compagnia” e si integra con il “Piano operativo a contrasto delle ondate di calore a tutela degli anziani e delle persone fragili”, dello stesso assessorato al Welfare.

L’evento è stato accolto con grande entusiasmo dalle persone anziane presenti in piazza, che hanno palesato riconoscenza: “Incontri come questo ci fanno sentire meno soli”, hanno detto. “Abbiamo ascoltato storie di vita e raccolto richieste urgenti – ha detto Tiziana Carella, segretaria generale della Uilp Puglia – . Gli anziani ci chiedono aiuto perché le problematiche emerse sono tante e gravi: tempi di attesa insostenibili per visite mediche, anche per chi soffre di patologie croniche, e i pronto soccorso al collasso, senza spazi adeguati per le persone fragili, per restare nell’ambito della sanità pubblica. E siccome le pensioni sono sempre più basse rispetto a prezzi sempre più alti, diventa difficile anche l’acquisto di farmaci e beni essenziali”. Per la segretaria Carella “le difficoltà degli anziani sono sotto gli occhi di tutti. È inaccettabile che debbano scegliere se curarsi o mangiare. Abbiamo ribadito che la Uilp Puglia continuerà a denunciare, confrontarsi con le istituzioni e mobilitarsi per difendere i loro diritti”,

