Bari, in spiaggia con i gazebo da giorni: “Ormai terra di nessuno”

Appostati in spiaggia con i gazebo da giorni, incuranti delle regole antibivacco. È quanto accade a Bari, in particolare sul lungomare di San Girolamo. A segnalarlo sono alcuni cittadini che hanno immortalato il tutto in un video testimoniando l’assenza di volontà di seguire le regole, anche dopo l’intervento dei vigili e della guardia costiera. “Sono li da tre giorni – racconta un cittadino – vigili e Guardia Costiera hanno fatto smontare le tende, ma dopo mezz’ora era tutto come prima. Poi ci meravigliamo dei fuochi per bruciare spazzatura e rifiuti accumulati in queste tende”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri.

“Tanto questa zona è terra di nessuno e di tutti – commenta un’altra cittadina – vige la libera decisione, casino, botti, sporcizia e bivacco. Nessuno vieta, nessuno multa e tutti zitti e compiacenti! Qui da noi però, negli altri quartieri tutto questo casino non lo ammettono e permettono. Consiglieri, presidente, assessori, sindaco? C’è qualcuno? No, tutti in centro e a Poggiofranco”, conclude. “Le ordinanze si rispettano – aggiunge un altro – il bivacco è fuori ordinanza, il camping non si può fare, anch’io sono pulito e rispettoso dell’ambiente ma la tenda non la posso montare! E se non posso farlo io perché dovrebbero farlo altri? Tralasciando chiasso e casino fino a tarda notte! Si chiama civiltà la nostra e non questa scena da incubo”, conclude.

Immediata la risposta da parte di alcuni protagonisti della vicenda. “Ci chiamate zingari, dite che lasciamo sporco ecc.. noi ci mettiamo la faccia sappiamo quanto amiamo la spiaggia, nel posto dove sostiamo è sempre pulita e ordinata – scrivono sui social – non creiamo nessun problema a nessuno avendo dei gazebi. I vigili non ci hanno fatto chiudere, hanno detto semplicemente di non mettere dei teli attorno. Cercate di vivervi l’estate come potete senza stare ore sul cellulare avete il mare a due passi fatevi un tuffo e bevetevi una peroni. Buona estate”, concludono.