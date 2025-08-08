Bari, apre il terminal bus: firmata l’ordinanza per la viabilità

In vista dell’entrata in esercizio del nuovo terminal bus, è stata firmata oggi l’ordinanza che, a partire da lunedì 8 settembre, regolamenta la circolazione stradale e la sosta in via Capruzzi, nel tratto compreso tra corso Benedetto Croce e il sottovia Quintino Sella.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di riorganizzare e razionalizzare gli spazi di sosta lungo il tratto di via Capruzzi, in cui sarà istituito il divieto di fermata agli autobus, con eccezione di quelli destinati al trasporto pubblico locale della città di Bari. Con l’ordinanza si intende favorire la rotazione dei parcheggi, ripristinando la sosta, temporaneamente soppressa per consentire i lavori di realizzazione del terminal bus. Saranno, inoltre, riservate e specializzate altre aree di sosta per autovetture nei pressi del terminal e della stazione centrale, sui quali la sosta sarà consentita con limitazione del tempo ai conducenti che accompagnano i propri congiunti, oltre a nuovi stalli per i taxi e per le persone con difficoltà motoria.

Sono istituiti, dunque, i seguenti provvedimenti di circolazione stradale, validi dal giorno 8 settembre:

Divieto di fermata agli autobus, con eccezione di quelli destinati al trasporto pubblico locale della città di Bari, su via Capruzzi ambo i lati, nel tratto stradale compreso tra corso Benedetto Croce e il sottovia Quintino Sella.

Istituzione di spazi di sosta a pagamento senza custodia in via Capruzzi nei seguenti tratti stradali:

lato sud nel tratto compreso tra il civico 248 e via Giulio Petroni, sosta a pettine; lato sud nel tratto compreso tra largo Sorrentino e corso Benedetto Croce, sosta a 45°; lato nord nel tratto compreso tra largo Sorrentino e corso Benedetto Croce, sosta in linea.

Istituzione di 10 spazi per autovetture a pettine in corrispondenza dei civici 240 – 248 di via Capruzzi lato sud, sui quali la sosta sarà consentita con limitazione del tempo, regolata con disco orario, per un tempo massimo di quindici minuti, al fine di offrire una sosta breve ai conducenti che accompagnano i propri congiunti al terminal bus o prelevano passeggeri dallo stesso.

Istituzione di 10 spazi per autovetture a pettine in corrispondenza dei civici 184-176 di via Capruzzi lato sud, sui quali la sosta sarà consentita con limitazione del tempo, regolata con disco orario, per un tempo massimo di quindici minuti, al fine di offrire una sosta breve ai conducenti che accompagnano i propri congiunti alla stazione ferroviaria o prelevano passeggeri dalla stessa.

Istituzione di 3 spazi per autovetture in linea in corrispondenza dei civici 180-186 di via Capruzzi lato nord, sui quali la sosta sarà consentita con limitazione del tempo, regolata con disco orario, per un tempo massimo di quindici minuti, al fine di offrire una sosta breve ai conducenti che accompagnano i propri congiunti alla stazione ferroviaria o prelevano passeggeri dalla stessa.

Istituzione di 4 aree di stazionamento parallelo riservato alle autovetture con conducente per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in corrispondenza dell’accesso alla stazione centrale in via Capruzzi.

Istituzione di 4 spazi di sosta riservata ai veicoli a servizio di persone con difficoltà motoria su via Capruzzi lato sud nel tratto stradale compreso tra i civici 190 e 186.

Istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli e divieto di fermata nelle corsie di ingresso e uscita dal terminal di via Capruzzi (esclusi gli autobus extraurbani).

Nell’ambito dell’intervento, sono stati inoltre realizzati una rotatoria all’intersezione tra via Capruzzi e via Giulio Petroni, e un attraversamento pedonale semaforizzato a chiamata in corrispondenza dell’accesso alla stazione centrale in via Capruzzi in prossimità del civico 194 B.

L’ordinanza, infine, dispone che la sosta in via Giuseppe Capruzzi, nel tratto stradale compreso tra corso Benedetto Croce e il sottovia Quintino Sella, è consentita a pagamento nei giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 20:30, con le tariffe di un euro per ogni ora, 50 centesimi per ogni 30 minuti. Al di fuori dagli orari indicati la sosta è libera e gratuita.