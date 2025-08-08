Porta a porta per i commercianti a Bari, positivi i dati

Nella sola giornata di oggi i dati della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche attiva presso 132 utenze in corso Vittorio Emanuele e nella zona del quartiere Umbertino registrano numeri in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con particolare riferimento alla frazione organica – circa 2 tonnellate – e al vetro – circa 1,5 tonnellate.
Dall’introduzione del servizio, lo scorso 1° agosto, sono state superate le 25 tonnellate di rifiuti raccolti in un piccolo fazzoletto del territorio comunale, un dato incoraggiante in questa fase di start up, in cui l’amministrazione comunale, in dialogo con gli esercenti, è impegnata a mettere a punto il servizio.