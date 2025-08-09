Meteo, a Bari caldo “moderato” per domenica: ma resta allerta

Una giornata di sole attende domani Bari. Le previsioni meteo indicano cielo sereno e massime che toccheranno i 33 gradi, con minime attorno ai 23 gradi. Un clima tipico di agosto, ma senza particolari criticità per la salute: il Ministero della Salute ha infatti assegnato al capoluogo pugliese il bollino verde, segnalando assenza di rischi significativi legati al caldo per la popolazione. Il bollino verde rappresenta la condizione più favorevole nella scala di allerta sanitaria, che va dal verde al rosso. Significa che non sono previste ondate di calore tali da mettere in pericolo le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini o persone con patologie croniche.

Nonostante ciò le temperature non saranno del tutto clementi, pertanto sarà necessario in ogni caso mantenere prudenza: l’esposizione prolungata al sole e lo sforzo fisico nelle ore centrali della giornata possono causare disagi anche in condizioni di “basso rischio” sanitario. Le raccomandazioni restano quelle di sempre: bere acqua regolarmente, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e chiari, proteggere la pelle con creme solari e mantenere freschi gli ambienti domestici.