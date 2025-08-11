Porta a Porta, Amiu incontra i commercianti: ok ad alcune modifiche

Dopo le polemiche ci saranno alcune modifiche al servizio porta a porta per le utenze non domestiche. Si è tenuta questa mattina, presso gli uffici dello Sviluppo economico, in piazza Chiurlia, la riunione tecnica tra i vertici di Amiu e una rappresentanza dei titolari degli esercizi interessati dal servizio di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche, partito lo scorso 1° agosto, finalizzata a definire alcune rimodulazioni ritenute necessarie dagli operatori commerciali.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato gli assessori allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, e alla Vivibilità urbana, Carla Palone, si è discusso in particolare della richiesta degli esercenti di poter disporre di carrellati di dimensioni differenti rispetto a quelli già consegnati dall’azienda (della capienza di 240 lt.), in base alla disponibilità di spazi interni alle singole attività e alla produzione delle diverse frazioni di rifiuti; della possibilità di applicare pedaliere, da installare a cura dell’azienda, sui carrellati per l’organico come pure di applicare dei lucchetti sui contenitori, per evitare che la raccolta venga contaminata da conferimenti errati da parte di cittadini e visitatori in caso di esposizione esterna dei carrellati.

Inoltre, l’azienda, sollecitata dagli esercenti, sta valutando di rimodulare gli orari di ritiro delle frazioni in base alle diverse tipologie di attività di ristorazione – food e no food – in modo da mettere in campo un servizio “tagliato” sulle effettive esigenze, che in alcuni casi divergono sensibilmente (p.e. supermercati/ristoranti/american bar).

“Si è trattato di un incontro operativo, in cui l’azienda ha raccolto le diverse istanze per sistematizzarle e classificarle così da mettere in campo azioni puntuali e il più possibile condivise – spiega Pietro Petruzzelli -. Siamo in una fase di start up in cui testare gli effetti del servizio e correggere le eventuali criticità in un confronto costruttivo con gli esercenti, finalizzato a raggiungere l’obiettivo comune di dotare la città di un servizio di raccolta differenziata sempre più efficiente. I numeri dei primi 10 giorni dall’avvio del sevizio ci danno ragione, con un trend in crescita che nelle giornate di sabato, domenica e lunedì (oggi), si attesta a oltre 5 tonnellate per il vetro, quasi 2 tonnellate per la plastica e 5.7 tonnellate per l’organico. Numeri che fin qui non si erano mai registrati, e che alleggeriscono notevolmente la pressione sui cassonetti stradali, con effetti positivi che sono sotto gli occhi di tutti”.

“Da domani tecnici di Amiu, insieme agli agenti della Polizia locale, effettueranno una serie di sopralluoghi presso le attività che lamentano l’assenza di spazi idonei all’interno dei propri locali – prosegue Carla Palone – per individuare, caso per caso, le soluzioni più opportune, quali ad esempio la consegna di contenitori di dimensioni più piccole, o la possibilità di una deroga per l’utilizzo di buste, o ancora il posizionamento dei contenitori all’esterno degli esercizi, purché opportunamente mascherati per ragioni di decoro. Impiegheremo i prossimi giorni per definire una mappatura puntuale degli esercizi che presentano situazioni particolari, con l’obiettivo di mettere a regime il servizio nelle aree in cui dieci giorni fa è partita la raccolta porta e porta per le utenze non domestiche”.