“I’ll be your mirror”, la mostra multimediale al Museo di Santa Scolastica aperta fino al 15 agosto

Fino al 15 agosto è possibile visitare nel Museo Archeologico di Santa Scolastica (Via Venezia 73, Bari), la mostra multimediale promossa dalla Città Metropolitana di Bari “I’ll Be Your Mirror”, a cura di Angelo Ceglie e con il coordinamento generale di Roberta Giuliani. Un progetto espositivo con installazioni audio-video incentrato sulla relazione tra arte e linguaggi del contemporaneo: dal design alla danza, dal cinema alla musica. L’esposizione, inaugurata il 2 luglio scorso, ha già registrato una partecipazione straordinaria con circa duemila presenze in un mese.

Articolata in quattro sezioni tematiche – Dance meets Art, Design meets Art, Cinema meets Art, Art meets Art – la mostra propone un percorso immersivo con 45 installazioni video, che trasformano lo spazio museale in un ambiente suggestivo e multisensoriale, in cui l’arte dialoga con la creatività contemporanea in tutte le sue forme. “Con questa mostra abbiamo voluto rafforzare la proposta culturale del nostro territorio attraverso un progetto innovativo, accessibile e capace di attrarre pubblici diversi – afferma Francesca Bottalico, delegata alla Promozione socio-culturale e Turismo della Città Metropolitana di Bari. La partecipazione che stiamo registrando è il segno tangibile di una comunità attiva e desiderosa di cultura. Allo stesso tempo, continuiamo a investire nella valorizzazione del Museo di Santa Scolastica non solo come custode della memoria archeologica, ma anche come contenitore dinamico di innovazione artistica e culturale, aperto ai linguaggi del presente e alle sperimentazioni”.

Giorni e orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 19.00 alle 23.00.

Info biglietti: intero: € 5,00, ridotto (18-25 anni): € 2,00, cumulativo (valido 2 giorni per Museo Archeologico e Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto”): € 8,00.