Un’offerta formativa pensata per chi muove i primi passi sul palcoscenico e per chi vuole approfondire il mestiere dell’attore. Ripartono in autunno i Kismet Lab, i laboratori teatrali di Teatri di Bari ospitati negli spazi del Teatro Kismet di Bari. Per l’annualità 2025.26 crescono a cinque i percorsi a disposizione del pubblico, con didattiche specifiche per bambine e bambini, adolescenti e adulti.

L’offerta dei Kismet Lab sarà accessibile anche attraverso gli open day a partire da settembre: lezioni gratuite per poter provare in prima persona l’esperienza dei laboratori.

I Kismet lab 2025.26

LIBeRO Teatro, il teatro incontra gli albi illustrati è il percorso didattico dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Gianna Grimaldi e Teresa Tota guidano il progetto ludico teatrale di educazione al teatro e di avvicinamento alla lettura in programma da ottobre a giugno. Un percorso che unisce, come suggerisce il titolo, teatro e letteratura: la lettura ad alta voce rappresenta un autentico e prezioso dono: la riproduzione giocosa di suoni e onomatopee, la percezione delle sensazioni fisiche descritte da filastrocche, poesie e brevi racconti, un terreno sicuro in cui sperimentare. Il corso si tiene da ottobre a giugno, con open day in programma a settembre.

Un cuore profondo come un lago è il laboratorio teatrale rivolto agli adolescenti dai 13 ai 17 anni, condotto da Piera Del Giudice con Riccardo Spagnulo come tutor drammaturgico. Un percorso dedicato all’apprendimento delle pratiche di scena a partire dal tema dell’amore, trattato come emozione coraggiosa, travolgente e trasformativa. Un incontro per imparare a incontrare il teatro allenando il corpo, la voce e la relazione, praticando l’immaginazione e l’emozione come strumenti utili a vivere con generosità la propria presenza in scena con gli altri. Il corso si tiene da novembre a febbraio, con open day a settembre.

Tre invece i laboratori teatrali dedicati agli adulti, condotti da Lello Tedeschi. Essere (pronti) è tutto è il Kismet Lab pensato per un pubblico anche senza alcuna esperienza pregressa del mondo del teatro. Il laboratorio è un’occasione di conoscenza, apprendimento e approfondimento degli strumenti tecnici e emotivi fondamentali per incontrare e vivere il teatro praticandolo da attori, fino alla elaborazione e costruzione condivisa di una messinscena finale pubblica. Un percorso che parte dalla conoscenza del corpo e della fisicità per approfondire la pratica del lavoro di scena, dall’uso della voce alla relazione, all’improvvisazione, all’articolazione del gesto, del movimento, dell’azione. Qui, ora, nell’attimo è invece un percorso di approfondimento rivolto a chi ha già esperienza di scena e intende migliorare qualità e verità della propria presenza scenica. I partecipanti alleneranno la creatività consapevole dell’attore e lo faremo partendo dalla pratica dell’improvvisazione, la dimensione più pura e infantile del gioco scenico, quando non è il pensiero a dirigere le azioni ma il contrario, ovvero quando sono le azioni fisiche a orientare la mente e le emozioni. I due Kismet lab di base e avanzato si tengono da ottobre a maggio, con open day a settembre.

L’ultimo percorso curato da Lello Tedeschi si intitola Teatro altrove. La piccola scuola di teatro (in) carcere per adulti tra i 18 e i 25 anni è un laboratorio di alta formazione alla pratica scenica, che incrocia le attività con il progetto Sala Prove, spazio teatrale attivo da oltre 25 anni all’interno IPM di Bari. Rientra nel progetto Per Aspera ad Astra, riconfigurare il carcere con cultura e bellezza, promosso da ACRI, capofila la Compagnia della Fortezza diretta da Armando Punzo. Giovani detenuti attori e giovani attori esterni in formazione, insieme, per un approfondimento tecnico della pratica d’attore affinandone creatività e autorialità a partire dall’uso attento e efficace della propria corporeità scenica, fisica e emotiva. Per la Stagione 2025.26 saranno scelte selezionate quattro persone con esperienze teatrali pregresse, che parteciperanno a uno o più eventi performativi aperti al pubblico. Il corso si tiene da gennaio a giugno.

I Kismet Lab sono a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il botteghino del teatro (strada San Giorgio martire, 22F Bari) via mail a botteghino@teatrokismet.it, o via telefono al numero 335 805 22 11.