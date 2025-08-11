LUNEDì, 11 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,044 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,044 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, riapre il settore ittico del mercato nell’ex Manifattura Tabacchi

Completati i lavori delle nuove coperture

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Agosto 2025 - 15:26
nuove coperture settore ittico Manifattura
  • 36 sec
villaggiodelgusto.com

È pronto a riaprire al pubblico il settore ittico del mercato dell’ex Manifattura Tabacchi. Sono stati infatti completati i lavori delle nuove coperture, lo rende noto l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli evidenziando che sono stati completati i lavori di realizzazione delle nuove coperture in tutto il settore ittico, tra via Crisanzio e via Ravanas. L’intervento, partito a metà luglio, si era reso necessario dopo le prime operazioni di messa in sicurezza, terminate ad aprile scorso, che avevano consentito il ripristino delle precedenti coperture, divelte dalle avverse condizioni meteorologiche.

I lavori, finanziati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione delle parti edilizie dei mercati comunali, hanno riguardato la messa in sicurezza complessiva del sito, l’eliminazione dei vecchi pannelli, la realizzazione della sottostruttura per i nuovi pannelli del tetto (ancorata allo stesso) e il montaggio dei pannelli delle quattro pagode. A seguire, sono state realizzate su misura e posizionate le nuove scossaline necessarie a proteggere i punti di giunzione del tetto ed evitare le infiltrazioni di acqua all’interno. Da domani, martedì 12 agosto, riparte quindi la vendita al pubblico nello spazio riservato al settore ittico tra via Crisanzio e via Ravanas.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Politica

Regionali in Puglia, FdI: “Decaro contro...

“E se fosse tutta una pantomima architettata ad hoc da una...
- 11 Agosto 2025
Cronaca

Scontro tra auto e furgone a...

A causa di un incidente stradale, un tratto della SS100 “Di...
- 11 Agosto 2025
Rubriche

Eritema solare? Quali rimedi?

L’eritema solare è una reazione infiammatoria della pelle causata dall’eccessiva esposizione...
- 11 Agosto 2025
Attualità

Incendi, in Puglia oltre 6mila ettari...

Sono 6.941 gli ettari di vegetazione bruciati in Puglia dal mese...
- 11 Agosto 2025