Bari, riapre il settore ittico del mercato nell’ex Manifattura Tabacchi

È pronto a riaprire al pubblico il settore ittico del mercato dell’ex Manifattura Tabacchi. Sono stati infatti completati i lavori delle nuove coperture, lo rende noto l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli evidenziando che sono stati completati i lavori di realizzazione delle nuove coperture in tutto il settore ittico, tra via Crisanzio e via Ravanas. L’intervento, partito a metà luglio, si era reso necessario dopo le prime operazioni di messa in sicurezza, terminate ad aprile scorso, che avevano consentito il ripristino delle precedenti coperture, divelte dalle avverse condizioni meteorologiche.

I lavori, finanziati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione delle parti edilizie dei mercati comunali, hanno riguardato la messa in sicurezza complessiva del sito, l’eliminazione dei vecchi pannelli, la realizzazione della sottostruttura per i nuovi pannelli del tetto (ancorata allo stesso) e il montaggio dei pannelli delle quattro pagode. A seguire, sono state realizzate su misura e posizionate le nuove scossaline necessarie a proteggere i punti di giunzione del tetto ed evitare le infiltrazioni di acqua all’interno. Da domani, martedì 12 agosto, riparte quindi la vendita al pubblico nello spazio riservato al settore ittico tra via Crisanzio e via Ravanas.