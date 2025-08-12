Rotta Bari-Gaza, a Palazzo di Città un incontro con Tony La Piccirella

Si terrà domani, mercoledì 13 agosto, alle ore 17, nella sala consiliare di Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora alle Culture Paola Romano, l’incontro nel corso del quale Tony La Piccirella, di Freedom Flotilla Caolition (FFC), racconterà dell’ultima missione per sfidare il blocco imposto da Israele a Gaza e illustrerà le iniziative future a sostegno del popolo palestinese.

Come noto, lo scorso 26 luglio la nave Handala della FFC, partita da Gallipoli con aiuti umanitari e giocattoli, è stata intercettata illegalmente dall’IDF in acque internazionali: di conseguenza il suo equipaggio sequestrato, deportato in Israele e poi sottoposto a processo con l’accusa di essersi introdotto illegalmente in Israele e di avere l’intenzione di violare il blocco navale di Gaza.

L’incontro, aperto a tutti e tutte, sarà anche l’occasione per discutere delle azioni da portare avanti nella città di Bari, dove l’amministrazione comunale ha preso una posizione chiara contro il genocidio in atto sul popolo palestinese da parte del governo israeliano.

