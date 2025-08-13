Donna travolta e uccisa da Intercity a Teramo, disagi anche in Puglia

Una donna di 57 anni di Teramo è stata travolta e uccisa nei pressi della stazione ferroviaria di Roseto degli Abruzzi dal treno Intercity 614 Lecce-Milano che trasportava 320 persone a bordo. Sono in corso indagini sull’accaduto e la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Pineto e Giulianova in entrambe le direzioni per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. A causa dell’accaduto i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi: il Frecciarossa 8813 Milano Centrale (13:20) – Lecce (22:56) è stato cancellato tra San Benedetto del Tronto e Pescara. I passeggeri hanno proseguito il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto tra San Benedetto del Tronto e Pescara, dove li ha attesi il treno FR 8813; il Frecciarossa 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (0:10) è stato cancellato tra Pescara e San Benedetto del Tronto. I passeggeri hanno proseguito con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto tra Pescara e San Benedetto del Tronto, dove li ha attesi il il treno FR 8830 per la prosecuzione del viaggio