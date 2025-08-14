Bari, dalle auto a tutta velocità al degrado: “Via D’Annunzio è pericolosa”

Auto che sfrecciano mettendo a repentaglio la vita di animali e persone, condizioni della strada in stato di degrado e abbandono “totale”. Siamo a Palese, in via Gabriele D’Annunzio, arteria importante in quanto “ponte” di collegamento tra Palese e l’aeroporto, ma non solo. Si tratta di una strada molto frequentata, sia dai turisti (così come giù denunciato in passato), sia dai residenti. Tanti, tra loro studenti, oltre agli stessi turisti, la percorrono a piedi a tutte le ore per raggiungere altre destinazioni. La strada però, a detta dei residenti, è pericolosa. A prova di ciò le condizioni in cui verte il ponte, soprattutto la parte dedicata ai pedoni, inutilizzabile tanto da costringere gli stessi a transitare su strada, ma anche quanto accade ormai quotidianamente: auto che sfrecciano a tutta velocità incuranti dei residenti e degli animali del quartiere, tanti dei quali investiti. Non si tratta di un caso isolato, più volte nel corso degli anni sono state effettuate denunce in merito a questa via. Tante le segnalazioni giunte a Borderline24.

“L’ennesimo gatto investito in via Gabriele D’Annunzio – denuncia una residente – il quarto o il quinto in poco tempo, non li conto più. Sicuramente per l’alta velocità. Ho denunciato più volte questa situazione ma niente. Aspettiamo che al posto dei gatti ci sia qualcun altro?”, conclude evidenziando le problematiche che riguardano la via. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra loro un’altra residente. “In questa strada non mi sento al sicuro – evidenzia una cittadina – c’è poca illuminazione e le auto vanno troppo veloci. Hanno ucciso molti dei miei gatti e ho rischiato anche io mentre ero a passeggio con il cane. Non solo questo però, la strada è molto utilizzata anche dai turisti, ma non c’è un percorso dedicato ai pedoni e quello sul ponte è praticamente inutilizzabile e pericoloso. Praticamente stiamo aspettando che ci scappi il morto? Le donne qui sono sempre a rischio, passano dei tipi loschi che spesso si fermano con le auto e dicono loro frasi piene di riferimenti sessuali e violente. È una strada importante, che venga messa in sicurezza, magari con dissuasori, controlli, videocamere, senza dimenticare le vie limitrofe, piene di rifiuti e nelle stesse condizioni di via Gabriele D’Annunzio”, conclude.