Esodo estivo e partenze per Ferragosto, il vademecum della Polizia Stradale

Anche quest’anno, in vista del grande esodo estivo, la Polizia Stradale ha diffuso un vademecum con le regole essenziali per partire in sicurezza e raggiungere la propria meta senza rischi. Prima di mettersi in viaggio è fondamentale controllare l’efficienza del veicolo: pressione e stato dei pneumatici – con battistrada non inferiore a 1,6 millimetri – condizioni della ruota di scorta o del kit di gonfiaggio, livello dei liquidi, usura delle pastiglie dei freni e corretto funzionamento delle luci, dagli anabbaglianti alle frecce. Da non trascurare neppure le spazzole tergicristallo, indispensabili in caso di pioggia.

Attenzione anche alla disposizione dei bagagli: i pesi devono essere distribuiti in modo equilibrato per non compromettere la stabilità dell’auto. Se si usa un portapacchi, occorre verificarne il fissaggio. In caso di trasporto di animali, vanno utilizzati gli appositi trasportini. Prima della partenza, meglio evitare pasti pesanti o alcolici e informarsi su traffico e meteo lungo il tragitto. Le cinture di sicurezza sono obbligatorie per tutti i passeggeri, davanti e dietro, così come i seggiolini omologati per i bambini. Per chi viaggia in moto o scooter, casco ben allacciato e protezioni adeguate sono imprescindibili.

Alla guida, la parola d’ordine è prudenza: mantenere una velocità moderata, rispettare i limiti, fare attenzione nei sorpassi ed evitare qualsiasi distrazione, in particolare l’uso del cellulare. In autostrada, la corsia di emergenza si utilizza solo in caso di reale necessità: se l’auto è in panne, il triangolo va posizionato a non meno di 100 metri e bisogna indossare il giubbino retroriflettente. Le soste vanno fatte nelle aree di servizio, evitando fermate improvvise in punti pericolosi. L’obiettivo, ricorda la Polizia Stradale, è uno soltanto ma fondamentale: permettere a tutti di raggiungere le vacanze in sicurezza e tornare a casa senza incidenti.

