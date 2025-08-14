GIOVEDì, 14 AGOSTO 2025
Ferragosto nelle centrali operative, le visite del sindaco

Dai vigili del fuoco al 118

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Agosto 2025 - 15:27
leccese
  • 33 sec
Domani, giovedì 15 agosto, il sindaco di Bari Vito Leccese, accompagnato dall’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, sarà impegnato nella tradizionale visita presso alcune sale operative secondo il programma di seguito indicato:
· alle ore 9 nella sala operativa dei Vigili del fuoco, in via Tupputi
· alle ore 9.30 nella sala operativa del 118, al Policlinico
· alle ore 10 nella sala operativa della Polizia locale, in via Aquilino.

