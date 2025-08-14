Bari, caos doppia fila in aeroporto: la denuncia e l’avvio dei controlli

Oltre 50 minuti in coda. Questo il tempo che un tassista, Vittorio Pantaleo, ha atteso per poter accedere all’aeroporto di Bari, a causa delle doppie file delle auto. Una cattiva abitudine di quanti, non volendo pagare il parcheggio all’interno, attendono gli arrivi degli aerei, ma in questi giorni di grande affluenza, la situazione è fuori controllo. “Dicono che i taxi non ci sono – denuncia il tassista – invece la realtà è che rimaniamo bloccati fuori per quasi un’ora per poter accedere allo scalo. Una vergogna. Ho girato anche le segnalazioni al sindaco”. Il Comune ha disposto quindi un potenziamento dei controlli da parte della polizia locale per fare defluire la coda e sanzionare chi resta in doppia fila. “Persino le forze dell’ordine sono rimaste bloccate a causa di questa sosta selvaggia”, denuncia.