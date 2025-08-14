GIOVEDì, 14 AGOSTO 2025
Puglia, il Salento riscopre l’entroterra: cresce mercato dimore storiche

Investitori sempre più interessati e appassionati

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Agosto 2025 - 17:45
L’entroterra salentino conquista investitori e appassionati di residenze d’epoca. Mentre le località costiere restano tra le più gettonate del Sud Italia, è nei borghi dell’interno che si registra oggi la crescita più marcata nella domanda di immobili storici restaurati, in particolare con finalità residenziali o ricettive.

Un segnale arriva proprio da Giuggianello, il più piccolo comune della provincia di Lecce, dove secondo i dati aggiornati a giugno 2025 il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali ha raggiunto i 617 euro al metro quadro, segnando un +11% rispetto all’anno precedente (fonte: immobiliare.it). Un valore ancora lontano dai picchi di Otranto o Santa Maria di Leuca, ma indicativo di un trend in espansione, soprattutto per le proprietà già ristrutturate e pronte all’uso.

Tra gli immobili attualmente in vendita spicca Antica Dimora Giardini Segreti, residenza del XVIII secolo nel cuore del borgo, proposta da Carratelli Real Estate, agenzia specializzata nel segmento degli immobili di pregio. La proprietà, oggetto di un intervento conservativo, racchiude tutti gli elementi dell’architettura tradizionale salentina: volte a stella, pietra leccese, cortile interno, giardino mediterraneo con agrumi e piscina con acqua salata e idromassaggio. L’abitazione è suddivisa in quattro suite indipendenti, dotate di bagno e ingresso privato, attorno a un corpo centrale composto da salone, cucina e sala da pranzo. Può ospitare fino a undici persone.

La dimora è pensata per una doppia destinazione, residenziale e turistica, con ambienti funzionali anche alla presenza di animali domestici. Il patio esterno è attrezzato per la vita all’aria aperta, a pochi minuti dalle spiagge di Otranto, Santa Cesarea e Castro Marina. “La domanda si è evoluta – spiegano da Carratelli Real Estate –. Oggi si cerca meno la visibilità e più la qualità della vita. Il nuovo acquirente è attento all’autenticità, alla sostenibilità, al legame con il territorio. Investire in una dimora storica non è più solo una scelta estetica, ma un atto culturale”.

