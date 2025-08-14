Pranzo di Ferragosto? In Puglia la pizza sfida il menù classico

Per il pranzo di Ferragosto in spiaggia, la pizza sfida il tradizionale menu festivo. Una scelta che unisce gusto, leggerezza e praticità, capace di conquistare anche chi, di solito, associa questo piatto alla cena. Ne è convinto Michele Lococciolo, pizzaiolo “Due Spicchi” Gambero Rosso a Monopoli e ideatore della sua “Apulian Pizza”, proposta ogni sera nel locale Il Tronco.

Per portare la pizza sotto l’ombrellone, spiega Lococciolo, è fondamentale partire da un impasto leggero e digeribile. “Appesantirsi a metà giornata, nelle ore più calde, può rendere difficile la digestione – osserva –. Un impasto diretto, con lievitazione controllata, riduce i rischi di gonfiore tipici delle giornate afose”. Quanto ai condimenti, l’esperto consiglia di evitare salumi grassi e formaggi stagionati, optando per topping freschi e idratanti. “I pomodorini sono una valida alternativa alla passata classica: ricchi di acqua e sali minerali, aiutano a reintegrare durante una giornata di mare. Come base, meglio fiordilatte o stracciatella fredda, da aggiungere anche a crudo dopo la cottura: sono più delicate rispetto alla mozzarella di bufala. Le verdure grigliate restano un must dell’estate”.

Per chi vuole una pizza più saporita, via libera a tonno al naturale, acciughe o pesce spada affumicato, con un filo di olio extravergine a crudo. L’orario ideale per gustarla in spiaggia, magari accompagnata da una birra chiara, è tra le 12 e le 13, evitando le ore più calde e lasciando al corpo il tempo per digerire prima del picco di temperatura.

foto freepik