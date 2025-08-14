GIOVEDì, 14 AGOSTO 2025
Pranzo di Ferragosto? In Puglia la pizza sfida il menù classico

Il parere dell'esperto

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Agosto 2025 - 17:46
foto freepik
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Per il pranzo di Ferragosto in spiaggia, la pizza sfida il tradizionale menu festivo. Una scelta che unisce gusto, leggerezza e praticità, capace di conquistare anche chi, di solito, associa questo piatto alla cena. Ne è convinto Michele Lococciolo, pizzaiolo “Due Spicchi” Gambero Rosso a Monopoli e ideatore della sua “Apulian Pizza”, proposta ogni sera nel locale Il Tronco.

Per portare la pizza sotto l’ombrellone, spiega Lococciolo, è fondamentale partire da un impasto leggero e digeribile. “Appesantirsi a metà giornata, nelle ore più calde, può rendere difficile la digestione – osserva –. Un impasto diretto, con lievitazione controllata, riduce i rischi di gonfiore tipici delle giornate afose”. Quanto ai condimenti, l’esperto consiglia di evitare salumi grassi e formaggi stagionati, optando per topping freschi e idratanti. “I pomodorini sono una valida alternativa alla passata classica: ricchi di acqua e sali minerali, aiutano a reintegrare durante una giornata di mare. Come base, meglio fiordilatte o stracciatella fredda, da aggiungere anche a crudo dopo la cottura: sono più delicate rispetto alla mozzarella di bufala. Le verdure grigliate restano un must dell’estate”.

Per chi vuole una pizza più saporita, via libera a tonno al naturale, acciughe o pesce spada affumicato, con un filo di olio extravergine a crudo. L’orario ideale per gustarla in spiaggia, magari accompagnata da una birra chiara, è tra le 12 e le 13, evitando le ore più calde e lasciando al corpo il tempo per digerire prima del picco di temperatura.

foto freepik

